Президент США 18 августа встретился с украинским лидером и представителями ЕС, НАТО. Обсуждались в частности гарантии безопасности для Украины в случае заключения мирного соглашения.

Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала высказал мнение, что для американского президента встреча с Зеленским и европейскими лидерами была более сложной, чем с российским диктатором.

Европа и Украина консолидированы

Переговоры с Путиным не прошли так удачно, как этого хотелось Трампу и самому главе Кремля. Появляется все больше информации о том, что в тот день президент США был раздражен и уставший. Политолог отметил, что он в определенной степени решил согласиться на то, что предлагал Путин, но не исключает, что в этом заключался хитрый план Трампа.

"Он взял то, что предлагал Путин, провел переговоры с европейцами и Зеленским, потом позвонит Путину и скажет, что "без вариантов", что никто это не поддерживает и надо искать другой вариант, например, тот, который предлагал лично он", – озвучил Рейтерович.

Политолог также предположил, что Трамп сегодня плывет по течению. На переговорах с Зеленским и лидерами Европы ему, по мнению Рейтеровича, было сложнее, потому что в Вашингтон прибыла большая делегация, было много людей, которые сегодня объединены общим мнением.

"Со многими из них у него хорошие отношения, поэтому проигнорировать их позицию ему будет трудно. Он должен понять, что есть вещи, которые даже президент США не может себе позволить делать, потому что это удар даже не столько по нему, как по реноме Соединенных Штатов. Рубио уже сказал, что если дипломатия провалится, то США вернутся к идее введения санкций против России", – озвучил Рейтерович.

Напомним, что лидер Соединенных Штатов ожидает в дальнейшем встречи Путина и Зеленского. Он заявил, что в ближайшие недели станет понятно, действительно ли Кремль готов заключать мирное соглашение. Трамп заверил, что если Путин не пойдет на это, то "будет сложная ситуация". Он также высказался и в сторону Зеленского, подчеркнув, что ожидает гибкости от него.

Встреча Зеленского и Трампа: что обсуждали?