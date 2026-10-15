Началось еще в Нью-Йорке: WSJ раскрыл подробности напряженных отношений между Трампом и Зеленским

Отношения между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским ухудшились после сентябрьской встречи в Нью-Йорке. Американский лидер разгневался из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и начал оказывать давление на Киев с целью добиться уступок Москве.

The Wall Street Journal пишет, что именно тогда Трамп начал жестко расспрашивать украинского президента о целесообразности атак на нефтеперерабатывающую инфраструктуру России. С тех пор США около шести раз просили прекратить эти удары, однако украинская сторона не отступила, поскольку Москва нарушила энергетическое перемирие.

Напряженность началась в Нью-Йорке

Владимир Зеленский прибыл в США в середине сентября на Генеральную Ассамблею ООН, ощущая, что обстоятельства складываются в пользу Украины. Силы обороны сдерживали вражеское наступление на поле боя, а сам президент провел несколько позитивных встреч с Дональдом Трампом, в частности во время саммита НАТО в июле.

Впрочем, именно на той сентябрьской встрече Трамп начал жестко расспрашивать Зеленского, почему Украина наносит удары по российским НПЗ. Для Киева удары по такой инфраструктуре являются ключевой частью стратегии: нанести удар там, где Москве больнее всего – по ее доходам, чтобы лишить ее ресурсов для ведения войны.

Аналитики энергетического рынка в основном сходятся во мнении, что колебания цен связаны с напряженностью вокруг Ирана. В то же время кампания Украины вывела из строя от 40% до 50% российских нефтеперерабатывающих мощностей, оценивают они.

В течение следующего месяца, как говорится в материале, раздражение Трампа только усиливалось. Американского лидера возмущало, что Украина привлекает американские ресурсы для ударов по российскому экспорту топлива – способом, который, по его мнению, мог навредить потребителям в США.

Встреча в Майами и дизельное соглашение

В начале октября украинские и европейские чиновники прилетели в Майами, чтобы встретиться с представителями Трампа Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом. В ходе шестичасовых переговоров они оказывали давление на делегации, требуя подготовить новый пакет предложений для России с целью прекращения войны. Тогда же Кушнер и Виткофф шокировали присутствующих заявлением о том, что президент США рассматривает возможность заключения соглашения с агрессором по поводу дизельного топлива.

В тот же день Трамп провел 90-минутный телефонный разговор с Путиным, после которого сразу объявил о заключении этого соглашения. Журналисты отмечают, что такой шаг возмутил нескольких республиканцев в Конгрессе, потому что он принес России победу без каких-либо уступок и противоречит закону 2022 года о запрете импорта российских энергоносителей.

Подозрения в отношении Starlink

На фоне этих событий Украина внезапно столкнулась с ограничениями в работе военных терминалов Starlink. Украинские чиновники подозревают, что именно Трамп приказал Илону Маску ограничить доступ к спутниковым системам.

Если мы начнем "гасить" Украину – это будет иметь последствия, запомните мои слова,

– подчеркнул конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик.

Он предупредил, что Конгресс может приостановить финансирование любых федеральных агентств, если выяснится, что правительство США действительно ввело ограничения скорости для украинских военных.

Напомним, ранее в администрации Трампа отрицали свою причастность к проблемам со связью на фронте.

В то же время сам Илон Маск заявил, что системы Starshield принадлежат правительству США, поэтому любые ограничения определяют американские военные и президент.