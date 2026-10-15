The Wall Street Journal пише, що саме тоді Трамп почав жорстко розпитувати українського президента про доцільність атак на нафтопереробну інфраструктуру Росії. З того часу США близько шести разів просили припинити ці удари, однак українська сторона не відступила, оскільки Москва порушила енергетичне перемир'я.

Напруженість почалася в Нью-Йорку

Володимир Зеленський прибув до США в середині вересня на Генасамблею ООН, маючи відчуття, що обставини складаються на користь України. Сили оборони стримували ворожий наступ на полі бою, а сам президент провів кілька позитивних зустрічей з Дональдом Трампом, зокрема під час саміту НАТО в липні.

Утім, саме на тій вересневій зустрічі Трамп почав жорстко допитуватися в Зеленського, чому Україна б'є по російських НПЗ. Для Києва удари по такій інфраструктурі є ключовою частиною стратегії: вдарити туди, де Москві найболючіше – по її доходах, щоб позбавити ресурсів для ведення війни.

Аналітики енергетичного ринку здебільшого сходяться на тому, що коливання цін пов'язані з напруженістю навколо Ірану. Водночас кампанія України вивела з ладу від 40% до 50% російських потужностей нафтопереробки, оцінюють вони.

Протягом наступного місяця, йдеться у матеріалі, роздратування Трампа лише зростало. Американського лідера обурювало, що Україна залучає американські ресурси для ударів по російському експорту пального – у спосіб, який, на його думку, міг зашкодити споживачам у США.

Зустріч у Маямі та дизельна угода

На початку жовтня українські та європейські чиновники прилетіли до Маямі, щоб зустрітися з представниками Трампа Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом. Під час шестигодинних переговорів вони тиснули на делегації, вимагаючи підготувати новий пакет пропозицій для Росії щодо завершення війни. Тоді ж Кушнер і Віткофф шокували присутніх заявою, що президент США розглядає угоду з агресором щодо дизельного пального.

Того ж дня Трамп провів 90-хвилинну телефонну розмову з Путіним, після якої одразу оголосив про укладення цієї угоди. Журналісти зазначають, що такий крок обурив кількох республіканців у Конгресі, адже він приніс Росії перемогу без жодних поступок і суперечить закону 2022 року про заборону імпорту російських енергоносіїв.

Підозри щодо Starlink

На тлі цих подій Україна раптово зіткнулася з обмеженнями в роботі військових терміналів Starlink. Українські посадовці підозрюють, що саме Трамп наказав Ілону Маску обмежити доступ до супутникових систем.

Якщо ми почнемо "гасити" Україну – це матиме наслідки, запам'ятайте мої слова,

– наголосив конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік.

Він попередив, що Конгрес може призупинити фінансування будь-яких федеральних агентств, якщо виявиться, що уряд США дійсно запровадив ліміти швидкості для українських військових.

Нагадаємо, раніше в адміністрації Трампа заперечили свою причетність до проблем зі зв'язком на фронті.

Водночас сам Ілон Маск заявив, що системи Starshield належать уряду США, тому будь-які обмеження визначають американські військові та президент.