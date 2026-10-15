Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела в американській адміністрації після переговорів українських посадовців із представниками Білого дому, ЦРУ та Пентагону.

Що у Трампа відреагували на проблеми зі Starlink в Україні?

Адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що не має стосунку до обмежень у роботі супутникової системи Starlink в Україні.

Усереду, 14 жовтня, головні радники президента України Володимира Зеленського провели переговори з представниками Білого дому, ЦРУ та Пентагону. Українська сторона намагалася з'ясувати, чи ухвалював Вашингтон рішення про обмеження супутникового зв'язку та як можна виправити ситуацію.

Представники Білого дому заявили українцям, що не контролюють компанію SpaceX,

– повідомили джерела Axios.

Водночас одне із джерел зазначило, що адміністрація Трампа планує звернутися до компанії, яка належить Ілону Маску, щоб з'ясувати причини проблем.

Нагадаємо, про обмеження роботи терміналів Starlink у ніч на 14 жовтня раніше повідомив радник президента України та фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов.

Супутниковий зв'язок почав зникати під час руху безпілотників на швидкості понад 160 кілометрів на годину, а в окремих випадках проблеми виникали вже за швидкості понад 80 кілометрів на годину. Це суттєво ускладнило виконання бойових завдань українських військових, зокрема використання дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими безпілотниками.

Президент України Володимир Зеленський також згадав про труднощі зі Starlink під час зустрічі в Лондоні з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"Сьогодні ми зазнали масованих атак, і шкода, що ми також мали труднощі... з роботою Starlink і з розвідданими, а також отримали багато інших сюрпризів", – сказав Зеленський.