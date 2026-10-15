Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в американской администрации после переговоров украинских чиновников с представителями Белого дома, ЦРУ и Пентагона.

Как в администрации Трампа отреагировали на проблемы со Starlink в Украине?

Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что не имеет отношения к ограничениям в работе спутниковой системы Starlink в Украине.

В среду, 14 октября, главные советники президента Украины Владимира Зеленского провели переговоры с представителями Белого дома, ЦРУ и Пентагона. Украинская сторона пыталась выяснить, принимал ли Вашингтон решение об ограничении спутниковой связи и как можно исправить ситуацию.

Представители Белого дома заявили украинцам, что не контролируют компанию SpaceX,

– сообщили источники Axios.

В то же время один из источников отметил, что администрация Трампа планирует обратиться к компании, принадлежащей Илону Маску, чтобы выяснить причины проблем.

Напомним, об ограничениях в работе терминалов Starlink в ночь на 14 октября ранее сообщил советник президента Украины и специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов.

Спутниковая связь начинала пропадать во время движения беспилотников со скоростью свыше 160 километров в час, а в отдельных случаях проблемы возникали уже при скорости свыше 80 километров в час. Это существенно затруднило выполнение боевых задач украинских военных, в частности использование дронов-перехватчиков для борьбы с российскими беспилотниками.

Президент Украины Владимир Зеленский также упомянул о проблемах со Starlink во время встречи в Лондоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Сегодня мы подверглись массированным атакам, и жаль, что у нас также возникли трудности... с работой Starlink и с разведданными, а также нас ждало много других сюрпризов", – сказал Зеленский.