Украина примет участие в форуме в Давосе: встретится ли Зеленский с Трампом
- Украина будет участвовать во Всемирном экономическом форуме, где запланированы встречи на высоком уровне с американской стороной.
- Президент США Дональд Трамп допустил возможность встречи с Владимиром Зеленским, хотя "никаких конкретных планов нет".
Украина примет участие во Всемирном экономическом форуме, который пройдет в швейцарском Давосе. Ожидаются контакты с американской стороной на самом высоком уровне.
Соответствующую информацию рассказали министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и президент США Дональд Трамп, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новости.LIVE" и агентство Reuters.
Смотрите также Посол США при НАТО заявил о "последнем ярд" в мирных переговорах
Какие встречи запланированы в Давосе?
По словам украинского министра, продолжается подготовка к встрече с американской стороной, ведь наша делегация высокого уровня будет участвовать в форуме, который стартует на следующей неделе.
Ключевыми темами будут вопросы по восстановлению Украины, защиты энергетической инфраструктуры и гарантий безопасности. Деталей относительно возможного подписания соглашений Андрей Сибига не указал.
Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос СМИ относительно возможной встречи с Владимиром Зеленским, предположил, что она состоится, однако "никаких планов пока нет".
В чем проблема возможной встречи?
Отметим, что американский президент снова обвинил Украину, а не Россию, в затягивании заключения мирного соглашения, заявив, что Владимир Зеленский менее готов к этому.
До этого в интервью для журналиста New York Times он заявил, что Владимир Зеленский якобы "никогда не имел реальных козырей" в переговорах по войне с Россией, и не имеет их сейчас.
Также США не присоединились к подписанию Парижской декларации "Коалиции желающих", а из финального текста был изъят пункт об обязательстве оказывать поддержку силам в Украине.