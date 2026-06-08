В шаге от согласия: Киев и Будапешт согласовали большинство требований по вступлению Украины в ЕС

Украине удалось согласовать большинство требований Венгрии в рамках технических консультаций по евроинтеграции. Самым трудным остается вопрос представительства национальных меньшинств в Верховной Раде.

Оно остается неурегулированным и может стать предметом дальнейших переговоров с ЕС. Об этом сообщает Суспільне.

Смотрите также В Москве такого не ожидали: Венгрия резко изменила курс относительно санкций против России

Что известно о переговорах?

На прошлой неделе между странами прошли технические консультации. Во время диалога удалось согласовать 10 из 11 требований Будапешта.

Единственный пункт, о котором сторонам не удалось договориться, касается представительства национального меньшинства в украинском парламенте. Несмотря на это, Венгрия согласилась открыть первый кластер переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Обратите внимание! В некоторых странах ЕС, среди которых Хорватия, Румыния и Словения, избирательная система имеет специальные квоты для представителей нацменьшинств.

Страны обратятся в Венецианскую комиссию и ОБСЕ, чтобы получить разъяснения по имплементации.

Венгрия не единственная страна, которая может выдвинуть условия Украины. Болгария также планирует поднять вопрос нацменьшинств.

Я слышал от них, что болгары хотят обеспечения образовательных прав своего меньшинства в Украине. У них есть такая проблема, что их люди за рубежом обычно говорят на русском, а они хотят развивать болгарский язык,

– заявил дипломат ЕС.

В среду послы ЕС собираются на заседании договориться о переговорной позиции по первому кластеру переговоров о вступлении для Украины, который касается прав человека.

Отношения Украины с Венгрией

После 17 месяцев блокирования Венгрия сняла вето на движение Украины в Европейский Союз. Об этом заявил советник Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире 24 Канала. По словам чиновника, это не означает быстрого вступления, но открывает путь к дальнейшей работе с переговорными кластерами.

Также Будапешт больше не будет накладывать вето на решение Евросоюза о выделении 6,6 миллиардов евро на поддержку обороны Украины. Правительство предыдущего венгерского премьера Виктора Орбана в течение двух лет блокировало это финансирование. Однако с приходом к власти Петера Мадьяра это препятствие снято.