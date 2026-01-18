"Киев должен заработать членство": Reuters раскрыла детали новой модели вступления Украины в ЕС
- ЕК не исключает ускоренного присоединения Украины к ЕС через концепцию "обратного членства".
- Дискуссия находится на ранней стадии, дальнейшее развитие этой идеи будет зависеть от прогресса в мирных переговорах.
Европейская Комиссия изучает возможность ускоренного присоединения Украины к Европейскому Союзу в контексте потенциальной мирной договоренности с Россией. Однако, это произойдет без предоставления Киеву полного пакета прав, присущих полноправному члену ЕС.
Полноценное членство, по этой идее, придется постепенно "зарабатывать" в течение переходных этапов. Детали новой формулы евроинтеграции раскрыло агентство Reuters, передает 24 Канал.
Каким будет путь Украины в ЕС?
Созданная концепция получила название "обратного членства" или "поэтапного доступа". Она предусматривает, что Украина сначала приобретает политический статус члена ЕС, а затем, в зависимости от выполнения реформ и соответствия критериям, шаг за шагом получает полный объем прав, в частности право голоса в ключевых органах.
Идея находится на очень ранней стадии разработки и обсуждается как политический сигнал солидарности и поддержки для украинцев после нескольких лет полномасштабной войны.
Она должна стать частью более широких гарантий безопасности и экономической стабилизации в рамках возможного мирного урегулирования.
Когда Украина может стать членом Евросоюза?
Заметим, что в некоторых версиях мирного плана, который обсуждали представители США, Украины и ЕС, уже упоминалась дата возможного вступления, тогда речь шла о 2027 году.
Этот срок рассматривался как способ обеспечить Украине экономическую перспективу и процветание после завершения конфликта. Однако ряд стран-членов ЕС скептически относятся к любым жестко фиксированным датам.
К слову, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Тарас Качка отметил, что 2027 год является "рекордной" датой, но возможной.
Они отмечают, что процесс вступления традиционно зависит от реального выполнения Копенгагенских критериев, гармонизации законодательства и ратификации соглашения парламентами всех 27 государств блока. Фиксированная дата, по их мнению, выглядит нереалистичной.
Один из европейских чиновников объяснил, что для Украины и других кандидатов можно ввести модель быстрого формального присоединения с последующим поэтапным расширением прав, в частности доступом к праву голоса, по мере выполнения обязательств.
Такой подход, по его словам, требует существенного пересмотра привычных процедур расширения ЕС, которые действовали десятилетиями. Обычно переговоры о вступлении длятся годами.
Например, Польша прошла этот путь примерно за 10 лет без войны и в мирных условиях. В Брюсселе признают, что в нынешней ситуации Украина не может ждать столько времени. Политическая логика подсказывает, что даже ограниченное или частичное членство могло бы стать мощным фактором стабильности, мотивацией для реформ и аргументом для украинского общества в случае сложных компромиссов в мирном соглашении.
В то же время идея членства с существенными ограничениями не является абсолютно новой. Ведь многие страны, присоединившиеся к ЕС после 2004 года, проходили различные переходные периоды.
Однако нынешнее предложение предусматривает значительно более широкие и длительные ограничения, что может вызвать сопротивление среди государств-членов. Кроме того, это рискует повлиять на восприятие процесса другими кандидатами, такими как Черногория или Албания, которые придерживаются классического пути.
Пока никаких официальных решений не принято, а дискуссия продолжается на уровне экспертов и дипломатов. Ожидается, что дальнейшее развитие идеи будет зависеть от прогресса в мирных переговорах и политической воли ключевых игроков.
Что мешает членству Украины в ЕС?
Брюссель отмечает, что для продвижения вперед на пути к евроинтеграции Украина должна активно преследовать коррумпированных чиновников и бизнесменов, а также обеспечить действенную систему борьбы с коррупцией.
Европейский комиссар по вопросам демократии, юстиции и верховенства права Майкл Макграт подчеркнул, что реформы в сфере правосудия, верховенства права и антикоррупции остаются фундаментальными для процесса вступления.
В то же время существуют и внешние препятствия. Так, в декабре Венгрия заблокировала принятие ежегодного заявления ЕС по процессу расширения, отказавшись поддержать положительную оценку прогресса Украины на пути к членству в Союзе.