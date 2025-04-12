Причина –война: избранный канцлер Германии выступил против вступления Украины в ЕС и НАТО
- Избранный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина может стать членом ЕС и НАТО после окончания войны.
- Война не является юридическим препятствием для вступления Украины в ЕС, но конфликт мешает вступлению в НАТО.
Новоназначенный канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Украину "европейской страной", но пока не видит возможности ее присоединения к ЕС и НАТО. Однако это может произойти после войны.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Мерца для Spiegel.
Смотрите также В Европе оценили прогресс Украины на пути вступления в ЕС
Что сказал Мерц об Украине в ЕС и НАТО
Фридрих Мерц отметил, что вполне вероятно, что Украина может стать членом Альянса и Европейского Союза. Эта перспектива действительна, но не в ближайшее время. Сейчас новый федеральный канцлер Германии не видит Украину в ЕС и НАТО.
Страна, которая находится в состоянии войны, не может стать членом НАТО или Европейского Союза,
– сказал он.
Мерц добавил, что сначала должна закончиться война, а потом можно рассматривать возможность вступления.
Канцлер также предостерег от недооценки устойчивости России. По его словам, война "не завершится в какой-то момент сама собой".
В НАТО Украина действительно не может вступить из-за боевых действий. А вот в ЕС наша страна могла бы присоединиться в любой момент, ведь война не является юридическим препятствием для вступления.
Напомним, ранее против вступления Украины в НАТО и ЕС высказывался кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий. Тогда причиной такого своего видения он называл нерешенные исторические вопросы.