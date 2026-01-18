Возможно ли ускоренное вступление Украины в ЕС: евродепутат указал на нюансы

В рамках потенциального мирного соглашения рассматривается возможность вступления Украины в Европейский Союз по ускоренной процедуре. Однако этот путь имеет свои подводные камни.

Депутат Европейского парламента от Литвы: Депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс рассказал 24 Каналу, возможно ли вступление Украины в Европейский Союз и реален ли поэтапный вариант членства нашей страны. Также, по словам вице-премьера по вопросам евроинтеграции Тараса Качки, до конца 2027 года должна быть завершена подготовка к вступлению Украины в ЕС, а в 2028 – завершение самих переговоров.

Читайте также Украина получит 90 миллиардов евро от Евросоюза: станет ли такая помощь долгом

Каково видение постепенного вступления Украины в ЕС?

Ауштрявичюс отметил, что можно четко и откровенно сказать, что политическое и стратегическое решение о том, что Украина будет членом Евросоюза, принято. А в каком году это произойдет – в 2028, 2029, 2030 или в 2031 году – это тактическое решение. И теперь стратегическое решение надо превращать в тактические.

Должны понимать, что после 2004 года в ЕС вступили 10 стран. Затем были Болгария, Румыния, Хорватия. Это уже более важные этапы расширения Евросоюза. Однако по вступлению Украины в ЕС, переговоры будут вестись немного по другой схеме, по другим процедурам и даже стратегия переговоров будет другой,

– подчеркнул депутат Европарламента.

Есть видение относительно постепенного вступления Украины в Евросоюз. Сначала интеграция в экономические структуры, а затем – в политические. То есть сначала получить выход на единый рынок Евросоюза, что является, по его мнению, важнейшим экономическим фактором для будущего Украины.

Это очень важно и связано со многими определенными вещами, в частности, возможностью для украинских граждан свободно работать в Евросоюзе. Это также инвестиции, финансовая и структурная помощь и т.д,

– отметил депутат Европейского парламента от Литвы.

По политической составляющей – это получение голосования в Совете Европы или в Европарламенте, однако для реализации этого потребуется немного больше времени.

"Если встанет выбор, какую стратегию выбирать, я бы предпочел самую прагматичную и ту, что связана и со временем – что быстрее, то лучше и чем больше, то лучше. А мелочи могут выясниться позже", – объяснил он.

Обратите внимание! По данным Reuters, рассматривается, в частности для Украины, модель быстрого формального присоединения к Евросоюзу с последующим поэтапным расширением прав. Например, до права голоса – по мере выполнения Киевом своих обязательств. Такой подход предполагает значительный пересмотр обычных процедур расширения ЕС.

В то же время Ауштрявичюс, как демократ и либерал, считает неприемлемым разделение стран Евросоюза на разные категории.

"Считаю, что все страны, которые уже являются членами Евросоюза, должны иметь одинаковые права и в голосовании, и в выражении своего мнения, и по финансовой поддержке и тому подобное. И так же – по обязательствам, это тоже очень важная составляющая", – отметил Пятрас Ауштрявичюс.

Что должна сделать Украина?

Также остается открытым вопрос, сможет ли ЕС выдержать большой натиск, ведь сейчас 10 стран хотят вступить в Евросоюз. Каждая из них, по его словам, имеет свою историю относительно переговорного процесса и не обязательно положительную. Некоторые страны сделали прогресс, некоторые – регресс.

Однако членство Украины в ЕС – один из стратегических пунктов на повестке дня в Евросоюзе, ведь будет влиять, в частности на вопросы безопасности.

На сегодня достаточно политической поддержки Украины в этих вопросах. Очень надеюсь, что это будет способствовать ускорению интеграционных процессов по гармонизации права со стороны Украины, ведь это очень важно,

– подчеркнул депутат Европарламента.

Он добавил, что в этом смысле ЕС окажет помощь Украине, ведь видит в ней партнера и будущего члена европейской семьи.

Как продвигается процесс вступления Украины в ЕС?