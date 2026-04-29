Все может начаться через несколько месяцев: интервью эксперта из Брюсселя о вступлении Украины в ЕС

На политической карте Европы в 2026 году произошли разительные изменения. Главный "друг" Владимира Путина Виктор Орбан потерял власть в Венгрии, зато главой правительства в Болгарии выбрали сторонника контактов с Россией – Румена Радева. Но неизменным остается стремление и шаги Украины на пути к вступлению в ЕС.

Кроме того, как сообщил в интервью 24 Каналу соучредитель аналитического центра Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн, европейцы кардинально изменили отношение к Украине за последний год в положительную сторону. Эксперт из Брюсселя также рассказал, как видит вступление Украины в ЕС, в какие сроки, и какие геополитические события и игроки будут влиять на этот процесс.

Тревожный сигнал для Путина и мирные переговоры

Впервые за два с половиной года кажется, что время работает не на Россию. А у Путина заканчиваются деньги и люди. Поэтому он пытается увеличить набор на службу, который сейчас на очень низком уровне. Возможно, он сделает это с помощью большой всеобщей мобилизации или чего-то подобного.

То есть фактически он повышает выплаты, чтобы предложить еще большие финансовые стимулы и оказывает большее давление на регионы России. Особенно на бедные регионы, чтобы они вербовали больше молодых мужчин.

Это не очень улучшает общественные настроения в России. Это также признак того, что на самом деле погибает больше российских солдат в войне в Украине, чем Кремль способен набрать. Это положительный знак для Украины и Запада, а также тревожный сигнал для Владимира Путина.

Интервью с Роландом Фройденштайном: смотреть видео

Считаете ли вы, что эти сигналы также понимают в США, особенно учитывая длительный мирный процесс? Я считаю, что этот процесс сейчас не продвигается. Мы не видим никаких результатов.

Мирный процесс фактически приостановлен, пока США заняты войной с Ираном и переговорами с аятоллами в Иране. Нет четких признаков, что это быстро закончится. Поэтому это может занять еще несколько недель.

Я думаю, что для Трампа есть определенный временной лимит. Потому что ему нужно одобрение Конгресса для продолжения войны с Ираном. Но это вопрос нескольких недель. Он может утверждать, что теперь, когда у нас есть прекращение огня, это уже не является продолжением войны. Кто знает.

Но дело в том, что США отвлекаются от украинского вопроса.

Второй факт заключается в том, что никакой компромисс между Россией и Украиной не представляется реалистичным. Потому что Кремль не хочет идти ни на какие уступки.

Итак, пока ситуация остается такой, даже если США или, возможно, Турции удастся организовать встречу, которая будет иметь вид мирных переговоров между Россией и Украиной, это ни к чему не приведет.

Это правда, что Реджеп Тайип Эрдоган подавал сигналы, что намерен развивать свои недавние дипломатические успехи. Я имею в виду Анталийский дипломатический форум. Он хочет развить этот успех и теперь пытается вместе с США организовать новый саммит.

Заметим, что президент Реджеп Тайип Эрдоган недавно снова предложил Турцию как площадку для мирных переговоров между Украиной и Россией, подчеркнув готовность Анкары выступить посредником и способствовать достижению прекращения огня. Он отметил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но одновременно призывает обе стороны вернуться к дипломатии, чтобы уменьшить человеческие потери и стабилизировать регион.

Но говоря о саммите, ситуация чрезвычайно понятна. Путин заявил, что Зеленский может приехать в Москву или Минск, чего, конечно, не произойдет.

Путин точно не приедет, если только Украина не подпишет свою капитуляцию. Это очень четко озвучил в последние дни пресс-секретрь Кремля Дмитрий Песков. Поэтому нет никакого реального прогресса в российско-украинских мирных переговорах, если он вообще возможен.

С другой стороны, правда, что у Дональда Трампа есть другой мотив достижения определенного результата. В ноябре его ждут промежуточные выборы. Даже за несколько месяцев до этого в США уже будет продолжаться очень активная избирательная кампания.

Для этой компании Трамп хочет продемонстрировать определенный новый успех в своей роли якобы глобального миротворца. Он хочет, чтобы война в Украине каким-то образом закончилась. Но, если честно, я не думаю, что это реалистично, даже если Трамп начнет оказывать большее давление.

Боится ли диктатор Путин встречаться с Зеленским?

Он этого не хочет. Боится ли он? Возможно, это вопрос интерпретации. Но он не хочет появляться с Зеленским на публике как с равноправным партнером.

Ведь он не признает независимость Украины. Как он мог бы встретиться с президентом Украины как с собеседником на равных? Это главная причина, почему Путин не готов к встрече с Зеленским. Это можно назвать страхом.

Почему россияне странно реагируют на отключение интернета?

Поговорим о внутренней ситуации в России. Уже месяц продолжаются перебои с мобильным интернетом не только в небольших населенных пунктах, но и крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург. И ни одного заметного массового протеста до сих пор нет. Как объяснить такой уровень социальной пассивности, даже когда ситуация напрямую влияет на них?

Очевидно, что сейчас в российском обществе наблюдается высокий уровень адаптации к обстоятельствам или высокий уровень приспособления и покорности. О войне даже не говорят открыто. Разве что вы очень хорошо знаете своего собеседника. Это реалии классической диктатуры.

Перебои с мобильной связью не нравятся людям. Но, по моему мнению, они сами по себе являются признаком страха Кремля перед более активным сопротивлением Украины.

Они фактически хотят ограничить общение между своими гражданами. Это связано с очевидным или растущим недовольством так называемой постепенной или скрытой мобилизацией и усилением набора в армию.

Также экономическая ситуация, которая в реальности является благоприятной только для ограниченного количества людей в России. Остальные люди на самом деле страдают от инфляции и других экономических проблем.

Поэтому ограничение коммуникации является симптомом трещин, появляющихся в российском обществе. И даже среди российской элиты в последние дни.

Каких результатов Украина достигает на фронте?

Я думаю, что сейчас россияне испытывают влияние не только ограничений мобильной связи, но и украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы. Мы четко видим это не только в Ленинградской области, но и в последние дни в Туапсе на юге России. Почему Россия испытывает трудности с защитой своей энергетической инфраструктуры?

Есть два момента. Прежде всего масштабы повреждений растут. Украина достигает большего количества поражений российской энергетической инфраструктуры частично потому, что украинские усилия в этом направлении растут.

Ведь страх с украинской стороны заключается в том, что рост цен на нефть и энергоносители из-за войны с Ираном приводит к росту доходов и больших поступлений в бюджет Кремля. Чтобы это действительно имело стратегическое влияние, цена на нефть должна была оставаться на уровне около 100 долларов за баррель до конца этого года, что маловероятно.

Но нынешние цены на нефть делают Украину более креативной и решительной в атаках на российскую энергетическую инфраструктуру. Одним из факторов является то, что Украина производит больше таких дальнобойных ударных средств, крылатых ракет и беспилотников у себя в стране.

Таким образом Украина значительно меньше зависит от импорта из США или других стран. Все это вместе приводит к большим убыткам для российской энергетической инфраструктуры.

Но здесь есть важная оговорка. Российскую энергетическую инфраструктуру можно ограничить или ослабить, но невозможно полностью вывести ее из строя.

Я имею в виду, что для этого Украина пока не имеет соответствующего количества и качества вооружений. Россия может восстанавливать инфраструктуру так же, как Украина восстанавливает ее после российских ракетных и дроновых ударов. Так что, это работает в обе стороны.

Прежде всего нужно было бы постоянно применять огромное количество дальнобойных средств поражения, чтобы действительно изменить ситуацию, а часть российской инфраструктурной сети все еще полностью недосягаема для украинского оружия.

Однако в западных регионах России, которые являются наиболее густонаселенными, эта проблема становится все более серьезной. То есть Украина достигает результатов.

Как вы считаете, могут ли эти удары стать переломным моментом в долгосрочной перспективе для завершения этой войны? Потому что мы в Киеве, в Украине понимаем, что Россия понимает только язык силы.

Это правда. Удары Украины по российской энергетической инфраструктуре могут быть лишь частью формулы победы. Но для этого нужно много больше составляющих.

Одной из них является замена реальных военных с украинской стороны автоматизированными системами вооружения, то есть роботами. Эти роботы очень эффективно не только обеспечивают логистическую поддержку или транспортируют раненых украинских военных. Сейчас они также используются для непосредственных атак на российские позиции.

Недавно состоялась первая успешная атака исключительно боевых роботов с украинской стороны на российскую базу. Это еще не все. Также надо учитывать, что Украина в последнее время фактически достигла определенного прогресса на поле боя не на стратегическом, но на тактическом уровне.

Говорится о сообщении Владимира Зеленского, когда впервые во время этой войны украинские наземные роботы вместе с дронами смогли самостоятельно взять под контроль позицию российских войск без участия пехоты и без потерь, причем часть оккупантов сдалась в плен.

Впервые минимум за два года, а точнее с момента вторжения украинских сил на российскую территорию, которое тогда было отбито. С тех пор не было реальных украинских успехов на поле боя. Сейчас такие успехи появляются.

Поэтому все это нужно рассматривать в контексте того, что у Путина заканчиваются деньги. Ему приходится сталкиваться с высокой инфляцией, необходимостью печатать деньги и другими нездоровыми экономическими процессами, которые будут усложнять жизнь всем или почти каждому россиянину.

Итак, по моему мнению, все это вместе может в определенный момент заставить Путина отказаться по крайней мере от его требования получить север Донбасса от Украины компенсации. То есть согласиться на замораживание нынешней линии фронта по текущей линии разграничения и принять это как линию остановки огня. Это одна из возможностей.

А другая – то, о чем вы упоминали в начале. Новая атака в другом месте, проверка границ НАТО, проверка 5 статьи, которая только что была в определенной степени подорвана Трампом и его администрацией.

Поэтому Путин может считать, что атака на страны Балтии, в Балтийском море, в Румынии или еще где-то может быть хорошей идеей. Но чаще всего упоминаемым регионом в контексте такой провокации на самом деле являются страны Балтии.

Вступит ли Украина в ЕС в 2027 году?

Также поговорим о ситуации в Европе. Потому что сейчас мы видим будущего премьер-министра Венгрии. Это не Виктор Орбан. По вашему мнению, как будет развиваться ситуация по санкциям и помощи Украине? Увидим ли мы в будущем больше решений в пользу Украины, особенно в контексте европейской интеграции, которая также была заблокирована?

Да, я думаю, что в течение следующих нескольких месяцев, фактически после недавнего значительного успеха с пакетом в 90 миллиардов, мы увидим открытие реальных разделов или так называемых кластеров в переговорах о членстве в ЕС.

Но я предостерег бы от чрезмерного оптимизма, когда говорится о членстве Украины в Европейском Союзе. Объективные препятствия с точки зрения совместимости, например, в сельскохозяйственном производстве, секторе услуг, транспортных услугах и прежде всего в борьбе с коррупцией в Украине.

Все эти вещи все еще остаются огромными вызовами для вступления. Членства не будет в 2027 году. Я знаю, что Украина предлагала определенную идею полного членства уже в следующем году, но без права голоса, без полной интеграции в единый рынок и так далее.

Но европейская интеграция так не работает. Поэтому я сказал бы, что сроки от 5 до 10 лет – это более реалистичные сроки. Это не мое мнение. Это то, что я слышу от стран восточного фланга, таких как Польша, от людей, которые понимают, о каких проблемах говорится. В частности, начиная от той же Польши, которая об этом заявляет.

Вето венгерского премьер-министра Виктора Орбана на что-либо, что могло бы помочь Украине, в частности, с подготовкой к членству, тогда создавало впечатление, что вся проблема сосредоточена только в Будапеште. Но это не так.

Проблема также и в Киеве. Украине нужно удвоить усилия для укрепления верховенства права, обеспечения большей независимости институтов, не ослаблять независимую судебную систему, антикоррупционные органы и так далее. Также реально внедрять законодательство в отношении олигархов, которое сейчас полностью противоречит как духу, так и букве законодательства Европейского Союза. Все это нужно решить.

Я знаю, что одним из последствий позитивных изменений в Венгрии, а также успехов в защите от России является то, что некоторые люди в Киеве, как у меня складывается впечатление, начинают слишком расслабляться в контексте того, что Украине еще нужно сделать.

Это правда, что Украина будет страной, обеспечивающей безопасность. Это нечто новое. Эта тенденция уже год присутствует в европейском мышлении уже год. Она значительно усилилась в последние недели и месяцы. Украина будет существенным усилением с точки зрения безопасности, а также креативности, как производитель программного обеспечения и в других сферах.

Но также не будем закрывать глаза на то, что Украина также является большим вызовом с точки зрения стандартов сельскохозяйственного производства, ценообразования и предоставления услуг. Также, как я уже говорил, борьбы с коррупцией и отношения к верховенству права. Поэтому это нужно решить.

Это действительно положительный момент, что право вето, которым до сих пор пользовалось венгерское правительство, сейчас меняется. В то же время Украине нужно прилагать больше усилий, чтобы реально выполнить условия для членства.

Повлияют ли результаты выборов в Болгарии на Украину?

О новом премьер-министре Болгарии Румене Радеве. Там также были проведены выборы. Некоторые аналитики и медиа выражают беспокойство, что новый премьер-министр может быть более прокремлевским. Наблюдаем ли мы появление новых пророссийских победителей в ЕС?

Он не настолько пророссийский, как Виктор Орбан. Я думаю, что новый болгарский премьер-министр одержал убедительную победу. Ранее он делал прокремлевские или по крайней мере заявления, которые отражают понимание позиции Москвы. Но это нельзя сравнивать с ролью Виктора Орбана как агента Кремля внутри Евросоюза.

Поэтому я думаю, что болгарское руководство будет значительно более конструктивным с партнерами по Европейскому Союзу, будет значительно меньше подрывать консенсус, не будет вставлять палки в колеса стратегии Европейского Союза в отношении Украины.

Поэтому это может быть небольшой потерей в случае Болгарии, но несравненно меньшей чем достижение, который произошел 10 дней назад в Венгрии.