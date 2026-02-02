Италия не против вступления Украины в ЕС, но назвала нюанс
- Италия поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС, но в приоритете другие страны.
- Эту позицию озвучил глава МИД Италии Антонио Таяни.
Италия не против ускоренного вступления Украины в ЕС. Но там озвучивают другие приоритеты.
Об этом пишет Corriere Della Sera со ссылкой на интервью главы МИД Италии Антонио Таяни.
Смотрите также Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году, – Зеленский
Что говорят в Италии о вступлении Украины в ЕС?
В приоритете Италии – другие страны.
Так, по словам Таяни, первыми вступить в ЕС должны Балканские страны.
Мы поддерживаем вступление Украины, но Балканы для нас на первом месте. Мы взяли на себя обязательства перед ними, и они являются для нас приоритетом,
– заявил он.
Таяни сообщил, что 3 марта в Риме пройдет встреча "Друзей Балкан", а 1 апреля запланирован визит в Сербию.
"1 апреля мы будем в Белграде с министром Германии Вадефулем, чтобы выразить свою обеспокоенность Сербии. Мы поддержим Украину, которой необходимо добиться прогресса", – отметил он.
Министр подчеркнул, что помощь Украине, "которой нужно двигаться вперед", обязательно будет.
Вступление Украины в ЕС: последние новости
Венгрия продолжает выступать против вступления Украины в ЕС. Премьер Орбан считает, что Евросоюз планирует принять Украину в 2027 году, чтобы она получила доступ к бюджету, который начнет действовать с 2028 года.
На днях даже вспыхнул спор между Орбаном, Сийярто и главой МИД Украины Сибигой. Украинский министр сравнил Орбана с приспешником Гитлера.
А канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вступление Украины в ЕС 1 января 2027 года невозможно. Он считает, что возможность членства существует, но это не может произойти так быстро.