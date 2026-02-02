Об этом пишет Corriere Della Sera со ссылкой на интервью главы МИД Италии Антонио Таяни.

Что говорят в Италии о вступлении Украины в ЕС?

В приоритете Италии – другие страны.

Так, по словам Таяни, первыми вступить в ЕС должны Балканские страны.

Мы поддерживаем вступление Украины, но Балканы для нас на первом месте. Мы взяли на себя обязательства перед ними, и они являются для нас приоритетом,

– заявил он.

Таяни сообщил, что 3 марта в Риме пройдет встреча "Друзей Балкан", а 1 апреля запланирован визит в Сербию.

"1 апреля мы будем в Белграде с министром Германии Вадефулем, чтобы выразить свою обеспокоенность Сербии. Мы поддержим Украину, которой необходимо добиться прогресса", – отметил он.

Министр подчеркнул, что помощь Украине, "которой нужно двигаться вперед", обязательно будет.

