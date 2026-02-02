Про це пише Corriere Della Sera із посиланням на інтерв'ю глави МЗС Італії Антоніо Таяні.

Що кажуть в Італії про вступ України в ЄС?

У пріоритеті Італії – інші країни.

Так, за словами Таяні, першими вступити до ЄС повинні Балканські країни.

Ми підтримуємо вступ України, але Балкани для нас на першому місці. Ми взяли на себе зобов'язання перед ними, і вони є для нас пріоритетом,

– заявив він.

Таяні повідомив, що 3 березня в Римі пройде зустріч "Друзів Балкан", а 1 квітня запланований візит до Сербії.

"1 квітня ми будемо в Белграді з міністром Німеччини Вадефулем, щоб висловити свою стурбованість Сербії. Ми підтримаємо Україну, якій необхідно домогтися прогресу", – зазначив він.

Міністр наголосив, що допомога Україні, "якій потрібно рухатися вперед", обов'язково буде.

