Правительство Орбана направило венграм письма с призывом голосовать против членства Украины в ЕС

Вскоре в Венгрии пройдет референдум об отношении граждан к вступлению Украины в ЕС. Правительство страны разослало венграм письма, в которых прямо призывает голосовать против.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

Смотрите также Орбан заявил, что венгры будут решать, будет ли Украина в ЕС

Орбан давит на венгров, чтобы они "правильно" проголосовали

Так, в датированном 19 апреля письме информационный центр правительства Венгрии призывает граждан голосовать против членства Украины в ЕС, поскольку, по мнению официального Будапешта, это "нанесет Венгрии огромный ущерб".

Это будет стоить каждой венгерской семье сотни тысяч форинтов в год, поставит под угрозу пенсии и поддержку фермеров, а также повлечет риски для безопасности и рынка труда,

– говорится в письме.

Также в правительстве утверждают, что "ускоренное присоединение к Украине в нынешних условиях разрушит венгерскую экономику".

"Мы, венгры, не можем смириться с тем, что такой важный вопрос решается у нас на глазах. В ближайшие недели правительство предоставит подробную информацию по вопросам, связанных с присоединением Украины", – указано в сообщении.

У Орбана отметили, что будут считать результаты опроса обязательными для себя. Правительство просит всех венгров присоединиться к голосованию и "принять ответственное решение".

Кстати, оппозиционная партия "Тиса" уже провела собственный опрос относительно поддержки венграми членства Украины в ЕС. В нем приняли участие более 1,1 миллиона граждан, из которых 58,18% поддержать стремление Украины в Евросоюз.