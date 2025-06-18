В МИД Литвы ответили, может ли Украина получить приглашение на вступление в НАТО в Гааге

Уже на следующей неделе в Гааге состоится саммит НАТО, на который приглашен президент Владимир Зеленский. Однако глава МИД Литвы Кястутис Будрис считает маловероятным, что на нем Украина получит приглашение на вступление в Альянс.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT.

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Что будут обсуждать на саммите НАТО в Гааге

По словам Будриса, вопрос приглашения Украины в НАТО нет в повестке дня.

Никто не формулировал никаких ожиданий относительно приглашения в Гааге, как и мы не слышали этого от самих украинцев,

– отметил он.

Литовский министр добавил, что нет ожиданий относительно каких-то новаторских решений ни на Вашингтонском саммите, ни на встрече в Гааге.

По мнению Будриса, важно сохранить фокус саммита на Украине и подчеркнуть, что страны-члены НАТО и Киев, который противостоит Москве, находятся в одном пространстве безопасности.

Также глава МИД Литвы добавил, что его страна будет подчеркивать единство Альянса и важность роли США в коллективном сдерживании и обороне.

Кроме того, по словам министра, важным вопросом в Гааге будет увеличение расходов на оборону, ведь президент США Дональд Трамп давит на союзников, чтобы они повысили свои расходы на оборону до 5% ВВП. Также на саммите обсудят конфликт между Ираном и Израилем.

Напомним, что по мнению президента Эстонии Алара Кариса, Украина в долгосрочной перспективе таки станет членом НАТО. Он также отметил необходимость гарантий безопасности для Киева.