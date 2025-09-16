"Мы защитим Сербию": Вучич поблагодарил Россию за информацию о якобы подготовке "майдана"
- Президент Сербии Александар Вучич поблагодарил Россию за информацию о якобы подготовке "майдана" в Сербии с участием Евросоюза.
- Вучич отметил, что Сербия готова защитить себя и тесно сотрудничает с российской Службой внешней разведки.
Президент Сербии Александар Вучич поблагодарил российских партнеров за информацию о якобы подготовке "майдана" в стране. Ею якобы занимается Евросоюз.
Сербский лидер также отметил, что внимательно следит за сообщениями от Службы внешней разведки России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RTRS.
Что заявил Вучич о помощи России?
По мнению Вучича, Служба внешней разведки России является одной из крупнейших и мощнейших. Президент Сербии считает, что организаторы цветной революции не могут просто так сдаться, ведь в нее "вложено слишком много денег". Именно поэтому они якобы предпримут последнюю попытку силового захвата власти.
Мы к этому готовы. Поэтому благодарим наших российских партнеров за информацию и сообщения, наша служба дополнительно свяжется с ними, и мы защитим Сербию,
– заверил Вучич.
Какая ситуация в Сербии: коротко о главном
В Сербии еще с конца 2024 года продолжаются массовые протесты с требованием досрочных выборов. Они уже привели к столкновениям с полицией и арестам. Толчком к ним стал обвал бетонного навеса на вокзале в городе Новый Сад, в результате чего погибли 16 человек.
Люди считают власть виновной в коррупции и халатности, а также требуют отставки президента Вучича. Однако сербский лидер не планирует досрочных выборов до 2026 года, и обвиняет "иностранные силы" в разжигании протестов и финансировании активистов.
13 августа 2025 года ситуация обострилась. В Новом Саде сторонники Сербской прогрессивной партии (SNS) бросали файеры и петарды в антиправительственных протестующих, что заставило полицию вмешаться. По данным Вучича, ранены 16 полицейских и около 60 его сторонников.
6 сентября в Сербии снова усилились протесты. Тогда протестующие зажгли файеры, а полиция применила слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты против студентов и оппозиционных активистов.