"Спасибо российским друзьям": Вучич обратился к Кремлю на фоне масштабных протестов в Сербии

В Сербии продолжаются масштабные протесты против власти. Митингующие требуют проведения досрочных выборов. На фоне беспорядков в стране президент Александар Вучич поблагодарил россиян.

Митинги привели к столкновениям с полицией и арестам более 80 человек. Сам Вучич обвинил "иностранные силы" в поддержке протестов, передает 24 Канал.

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Вучич благодарит Россию

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва следит за ситуацией в Сербии и заинтересована, чтобы эти беспорядки были решены в соответствии с конституцией и законами дружественного ей государства. Кроме того, министр выразил надежду, что "западные страны не используют внутренние события в Сербии для организации цветных революций".

Эта подсказка со стороны Кремля, который привык любые народные волеизъявления клеймить иностранным вмешательством, изрядно умилила Вучича.

В понедельник, 30 июня, на полях конференции ООН по финансированию развития в испанской Севилье он поблагодарил "российских друзей" за "понимание".

Спасибо нашим российским друзьям за то, что они это заметили, спасибо Сергею (Лаврову – 24 Канал) за то, что он так хорошо это понял, и спасибо редким честным российским аналитикам, которые заметили одно – что Вучич будет нелегким орешком,

– сказал сербский президент.

Вучич пообещал поддерживать порядок в стране и отметил, что с нетерпением ждет продолжения сотрудничества с Российской Федерацией.

Также политик отметил, что "власть в Сербии приобретается на выборах, когда их объявят уполномоченные органы, а не тогда, когда это потребует "стая хулиганов".