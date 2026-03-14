Вучич заявил, что Сербия готовится к нападению со стороны Хорватии, Косово и Албании

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград внимательно следит за военным сотрудничеством между Хорватией, Албанией и Косово. Поэтому Сербия готовится к "потенциальному нападению".

"Они ждут благоприятного момента. Мы готовимся к их нападению", – сказал Вучич. Так он отреагировал на трехстороннюю декларацию о сотрудничестве в области обороны, подписанной Хорватией, Албанией и Косово 18 марта 2025 года.