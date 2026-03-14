Вучич сказав в інтерв'ю RTS, передає Anadolu Agency.

"Вони чекають сприятливого моменту. Ми готуємося до їхнього нападу", – сказав Вучич.

Так він відреагував на тристоронню декларацію про співпрацю в галузі оборони, підписаною Хорватією, Албанією та Косовом 18 березня 2025 року.

Говорячи про оборонні можливості Сербії, Вучич зазначив, що країна має китайські гіперзвукові ракети класу "повітря-земля" з дальністю польоту до 400 кілометрів. Він назвав їх одними з найсучасніших систем озброєння.

Вучич також зазначив, що Сербія підтримує добрі відносини з НАТО, продовжуючи дотримуватися політики військового нейтралітету.