Трамп допускает возможность ввода войск в Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что не отрицает возможности введения американских войск в Иран. Вашингтон пойдет на такой шаг в случае необходимости.

Об этом американский президент рассказал газете "New York Post".

Введут ли США войска в Иран?

Дональд Трамп признался журналистам, что допускает возможность ввода войск США на территорию Ирана, если этого потребует ситуация. Он отметил, что операция на Ближнем Востоке поспособствовала ликвидации ряда ключевых лиц режима.

Я не имею никаких сомнений относительно военных на местах – как говорит каждый президент: "На местах не будет никаких военных". Я этого не говорю,

– заявил он.

В то же время американский президент отверг опросы граждан США, которые показывают, что многие люди не одобряют его решение о военной операции в Иране, заявив, что прежде всего он "должен поступить правильно".

Согласно опросу CBS News, который провели еще в феврале, 51% американцев поддержали бы военные действия против Ирана, чтобы остановить разработку ядерного оружия. Еще 38% высказались за переговоры с Тегераном дипломатическим путем.

Также 22% выступают за санкционное давление на Иран или вообще не вмешиваться в конфликт. Впрочем, американский президент признался, что хоть "опросы очень хорошие", однако ему "безразлично" на результаты, которые они показали.

Как Трамп комментировал операцию на Ближнем Востоке?