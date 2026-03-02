Трамп допускает возможность ввода войск в Иран
- Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности введения американских войск в Иран в случае необходимости.
- Опрос CBS News показал, что 51% американцев поддержали бы военные действия против Ирана, чтобы остановить разработку ядерного оружия.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не отрицает возможности введения американских войск в Иран. Вашингтон пойдет на такой шаг в случае необходимости.
Об этом американский президент рассказал газете "New York Post".
Введут ли США войска в Иран?
Дональд Трамп признался журналистам, что допускает возможность ввода войск США на территорию Ирана, если этого потребует ситуация. Он отметил, что операция на Ближнем Востоке поспособствовала ликвидации ряда ключевых лиц режима.
Я не имею никаких сомнений относительно военных на местах – как говорит каждый президент: "На местах не будет никаких военных". Я этого не говорю,
– заявил он.
В то же время американский президент отверг опросы граждан США, которые показывают, что многие люди не одобряют его решение о военной операции в Иране, заявив, что прежде всего он "должен поступить правильно".
Согласно опросу CBS News, который провели еще в феврале, 51% американцев поддержали бы военные действия против Ирана, чтобы остановить разработку ядерного оружия. Еще 38% высказались за переговоры с Тегераном дипломатическим путем.
Также 22% выступают за санкционное давление на Иран или вообще не вмешиваться в конфликт. Впрочем, американский президент признался, что хоть "опросы очень хорошие", однако ему "безразлично" на результаты, которые они показали.
Как Трамп комментировал операцию на Ближнем Востоке?
Также Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "еще не начинали бить сильно" по Ирану. Он также анонсировал "большой удар" по режиму в Тегеране. По его словам, на Ближнем Востоке все "идет очень хорошо".
По его мнению, одним из самых неожиданных моментов эскалации на Ближнем Востоке стали атаки Ирана на ряд арабских стран. Эти удары существенно изменили позицию государств региона относительно участия в конфликте.
В то же время Дональд Трамп признался, что с самого начала считал, что на Ближнем Востоке все уложится примерно в четыре недели. И сейчас, по его словам, Соединенные Штаты даже опережают этот график.