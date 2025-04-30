Трамп пошутил, что хотел бы стать новым Папой Римским

Дональд Трамп прокомментировал грядущие выборы нового главы католической церкви. Американский президент пошутил, что хотел бы быть новым Папой Римским.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News. Трамп общался с журналистами на лужайке Белого дома перед поездкой в Мичиган.

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Какого кандидата назвал Трамп

Конклав для избрания нового Папы Римского может состояться уже 7 мая. Поэтому журналисты спросили у президента США, кого бы он хотел видеть во главе Ватикана.

Я бы хотел быть Папой. Это был бы мой самый первый выбор,

– сказал Трамп.

Однако впоследствии он объяснил, что шутит и не имеет определенных предпочтений.

Несмотря на это, американский лидер вспомнил об архиепископе Нью-Йорка Тимоти Долана. "Я бы сказал, что у нас есть кардинал из Нью-Йорка, и он очень хороший. Посмотрим, что из этого получится", – отметил Трамп.

К слову, 26 апреля президент США посетил похороны Папы Римского Франциска. Трамп находился в Риме около 14 часов и уехал сразу после службы.