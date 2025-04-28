Новый премьер-министр Канады объявил о проведении досрочных выборов парламента

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил в стране досрочные выборы парламента, которые состоятся 28 апреля. Очередное голосование должны были провести не позднее 20 октября, однако политик воспользовался своим правом перенести его.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ВВС. Карни заявил, что нуждается в "сильном, позитивном мандате от своих соотечественников".

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Что известно о выборах

Решение нового премьера не стало неожиданностью – в Канаде ожидали объявления досрочных выборов после того, как Карни займёт свою должность.

Нужно сделать гораздо больше, чтобы гарантировать безопасность Канады,

– отметил он.

В ВВС считают, что политика Дональда Трампа вызвала патриотический подъем в канадском обществе, от которого в большей степени выигрывают либералы.

К слову, недавно американский президент назвал Канаду "одной из самых мерзких стран" из-за больших тарифов и представителей бывшего премьера Джастина Трюдо. Трампу якобы легче иметь дело с представителями Либеральной партии Канады, а не с консерваторами.