В Польше объявили результаты первого тура выборов: кто получил больше всего голосов

Национальная избирательная комиссия Польши объявила окончательные результаты первого тура выборов президента. Наибольшее количество голосов получил мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

После него идет директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий. Соответствующие результаты обнародовали в понедельник, 19 мая. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Polsat News.

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Каковы итоги первого тура выборов президента

Как свидетельствуют данные после подсчета голосов со 100% избирательных участков, проевропейский Рафал Тшасковский набрал 31,36%, а консерватор Кароль Навроцкий, который строит свою кампанию на антиукраинских исторических претензиях, получил 29,54%.

Вышеупомянутые кандидаты сойдутся уже 1 июня во втором туре президентских выборов. Замыкает соответствующую тройку антиукраинский кандидат Славомир Менцен, который набрал 14,81%. Четвертое место занял еще один одиозный кандидат Гжегож Браун – 6,34%.

На пятом месте оказался спикер польского Сейма Шимон Головня – 4,99%. По данным издания, явка на выборах в воскресенье, 18 мая, составила 67,31% и была выше, чем в первом туре выборов 2020 года, когда она составляла 64,51%.

Напомним, что ранее согласно подсчетам некоторых избирательных округов компанией Onet, Рафал Тшасковский получил 31,2 процента. В свою очередь Кароль Навроцкий получил 29,7 процента. Эту тройку замыкал Славомир Менцен с результатом 14,9 процента.