"Это вопрос безопасности": Туск раскритиковал позицию Навроцкого по Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал кандидата в президенты Кароля Навроцкого из-за готовности отказаться от поддержки членства Украины в НАТО. По словам политика, следующим будет согласие на капитуляцию и разделение Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Туска в соцсети X.

Читайте также Среди лидеров – трое: какой из кандидатов в президенты Польши хуже всего относится к Украине

Что заявил Дональд Туск

На днях кандидат в президенты Польши от правоконсервативной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий заявил, что готов отказаться от поддержки членства Украины в НАТО, чтобы заручиться поддержкой экс-кандидата в президенты от националистической "Конфедерации".

На это заявление политика отреагировал глава польского правительства Дональд Туск.

Первое и самое важное требование Путина к Украине и Западу – запретить Украине вступать в НАТО. Навроцкий только что охотно подписал этот постулат. Следующим будет капитуляция и разделение Украины. Он тоже его подпишет. Это смертельно опасно для Польши,

– написал Туск.

Во время выступления в польском Сейме министр заявил, что политики партии "Право и справедливость" за одну ночь изменили свои взгляды. По его словам, еще вчера они поддерживали вступление Украины в НАТО, а сегодня – поддерживают кандидата, который прямо выступает против этого.

Ваш кандидат говорит: "Нет, Украина не будет в НАТО ни при каких условиях", – будто это вопрос личных симпатий. Но это – вопрос нашей жизненно важной безопасности,

– подчеркнул Туск.

Политик также напомнил, что Лех Качиньский – президент Польши, погибший в 2010 году в авиакатастрофе, и в свое время возглавлявший "Право и справедливость", был "решительным сторонником евроатлантической интеграции Украины.

Напомним, во время первого тура президентских выборов в Польше проевропейский Рафал Тшасковский набрал 31,36% голосов, а консерватор Кароль Навроцкий, который строит свою кампанию на антиукраинских исторических претензиях, получил 29,54%.