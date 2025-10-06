Марко Рубио считает, что следующим кандидатом в президенты от Республиканской партии может стать действующий вице-президент Джей Ди Вэнс. Кроме того, Рубио отметил хорошую работу Вэнса.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью государственного секретаря США Марко Рубио для Fox News.

Кто потенциальный кандидат на президентских выборах в США?

В ответ на вопрос журналистки, планирует ли Марко Рубио баллотироваться в президенты США в 2028 году, госсекретарь отметил, что кандидатом, скорее всего, станет вице-президент Джей Ди Вэнс.

Следующим кандидатом от Республиканской партии, я считаю, будет вице-президент Вэнс, если он решит баллотироваться, и он мой хороший друг, и он прекрасно выполняет свою работу,

– сказал Рубио.

Он также подчеркнул, что нынешняя команда "работает на президента". По словам Рубио, главное отличие между ролями лидера и его команды заключается в том, что они "внедряют повестку дня президента", тогда как решение принимает сам Трамп, ведь "он – человек, которого выбрали американцы".

Что известно о предстоящих выборах?