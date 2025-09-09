Такое мнение 24 Каналу высказал общественный и политический деятель из США Юрий Рашкинн, отметив, что большинство американцев действительно не любят Трампа. Однако есть те, кто всегда были ему преданы и дальше желают видеть этого президентом на третьем сроке.

Что может негативно повлиять на рейтинг президента?

Юрий Рашкин привел пример Джоша Буша-младшего, который столкнулся с серьезными трудностями во время своего президентства и едва переизбрался на второй срок. Он начал терять поддержку из-за природных катастроф в США, ведь не смог показать американцам свою силу в решении таких ситуаций. Буш-младший предстал перед своими избирателями очень слабым лидером.

Кроме того, в США в течение 2007 – 2008 годов возникли серьезные экономические трудности. Это также негативно повлияло на рейтинги тогдашнего президента. Его ошибкой, по мнению политического деятеля из США, было то, что он не рекламировал себя после того, как все проблемы завершились и поэтому потерпел неудачу.

То, что сейчас Дональда Трампа сохраняется 37% поддержки свидетельствует о том, что в стране до сих пор очень много республиканцев. Им придется понять, что этот человек не мессия и он не решит их проблемы, а только обострит их, ведь первыми, на кого нападают диктаторы – всегда свои,

– отметил он.

В частности американский лидер продвигает законы, которые вызывают потерю финансирования больниц и других важных учреждений для жителей сел.

Однако Трамп, в отличие от Буша-младшего, никогда не прекращает свою избирательную кампанию.

Он стремится поддерживать постоянное электоральное напряжение, ведь если не запускать рекламу, то люди могут прекратить его поддерживать. Однако даже при таких условиях Трампу удается удержать лишь 37%. Это заставляет задуматься, что будет на следующих выборах,

– отметил Юрий Рашкин.

Он предположил, что Трамп может попытаться ограничить право голоса, как он это уже делает, меняя избирательные округа и усложняя процедуру голосования. Это происходит преимущественно в крупных городах.

Американский президент, вероятно, боится потерять контроль над Палатой представителей, ведь понимает, что его может ожидать импичмент, ведь, по словам Рашкина, Трамп часто нарушает американские законы на посту главы США.

