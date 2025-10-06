Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью государственного секретаря США Марко Рубио для Fox News.
Кто потенциальный кандидат на президентских выборах в США?
В ответ на вопрос журналистки, планирует ли Марко Рубио баллотироваться в президенты США в 2028 году, госсекретарь отметил, что кандидатом, скорее всего, станет вице-президент Джей Ди Вэнс.
Следующим кандидатом от Республиканской партии, я считаю, будет вице-президент Вэнс, если он решит баллотироваться, и он мой хороший друг, и он прекрасно выполняет свою работу,
– сказал Рубио.
Он также подчеркнул, что нынешняя команда "работает на президента". По словам Рубио, главное отличие между ролями лидера и его команды заключается в том, что они "внедряют повестку дня президента", тогда как решение принимает сам Трамп, ведь "он – человек, которого выбрали американцы".
Что известно о предстоящих выборах?
Джей Ди Вэнс отметил, что не хочет пока думать об участии в выборах и сосредоточен на выполнении своих обязанностей. По его словам, обсуждать дальнейшую политическую карьеру можно будет в 2027 году.
Дональд Трамп заявил, что, вероятно, не будет баллотироваться на третий президентский срок, хотя ранее не исключал такой возможности. Несмотря на запрет 22-й поправки занимать должность президента более двух раз, он и его союзники рассматривают, как это можно обойти.
Американский общественный и политический деятель Юрий Рашкин сказал в комментарии 24 Каналу, что уровень поддержки Трампа снизился и составляет около 37%. В то же время среди республиканцев есть преданные избиратели, которые готовы поддержать его снова.