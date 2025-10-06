Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью государственного секретаря США Марко Рубио для Fox News.

Кто потенциальный кандидат на президентских выборах в США?

В ответ на вопрос журналистки, планирует ли Марко Рубио баллотироваться в президенты США в 2028 году, госсекретарь отметил, что кандидатом, скорее всего, станет вице-президент Джей Ди Вэнс.

Следующим кандидатом от Республиканской партии, я считаю, будет вице-президент Вэнс, если он решит баллотироваться, и он мой хороший друг, и он прекрасно выполняет свою работу,

– сказал Рубио.

Он также подчеркнул, что нынешняя команда "работает на президента". По словам Рубио, главное отличие между ролями лидера и его команды заключается в том, что они "внедряют повестку дня президента", тогда как решение принимает сам Трамп, ведь "он – человек, которого выбрали американцы".

Что известно о предстоящих выборах?