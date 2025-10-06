Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю державного секретаря США Марко Рубіо для Fox News.

Хто потенційний кандидат на президентських виборах в США?

У відповідь на питання журналістки, чи планує Марко Рубіо балотуватися у президенти США у 2028 році, держсекретар зазначив, що кандидатом, найімовірніше, стане віцепрезидент Джей Ді Венс.

Наступним кандидатом від Республіканської партії, я вважаю, буде віцепрезидент Венс, якщо він вирішить балотуватися, і він мій добрий друг, і він чудово виконує свою роботу,

– сказав Рубіо.

Він також підкреслив, що нинішня команда "працює на президента". За словами Рубіо, головна відмінність між ролями лідера та його команди полягає в тому, що вони "впроваджують порядок денний президента", тоді як рішення ухвалює сам Трамп, адже "він – людина, яку обрали американці".

Що відомо про майбутні вибори?