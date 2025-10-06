Рубіо назвав потенційного кандидата на посаду президента США
- Марко Рубіо вважає, що віцепрезидент Джей Ді Венс може стати кандидатом у президенти США від Республіканської партії.
- Рубіо зазначив, що Венс чудово виконує свою роботу та є його добрим другом.
Марко Рубіо вважає, що наступним кандидатом у президенти від Республіканської партії може стати чинний віцепрезидент Джей Ді Венс. Крім того, Рубіо відзначив гарну роботу Венса.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю державного секретаря США Марко Рубіо для Fox News.
Дивіться також Як Трамп використовує шатдаун для своїх цілей та бреше про Project 2025: аналіз AP
Хто потенційний кандидат на президентських виборах в США?
У відповідь на питання журналістки, чи планує Марко Рубіо балотуватися у президенти США у 2028 році, держсекретар зазначив, що кандидатом, найімовірніше, стане віцепрезидент Джей Ді Венс.
Наступним кандидатом від Республіканської партії, я вважаю, буде віцепрезидент Венс, якщо він вирішить балотуватися, і він мій добрий друг, і він чудово виконує свою роботу,
– сказав Рубіо.
Він також підкреслив, що нинішня команда "працює на президента". За словами Рубіо, головна відмінність між ролями лідера та його команди полягає в тому, що вони "впроваджують порядок денний президента", тоді як рішення ухвалює сам Трамп, адже "він – людина, яку обрали американці".
Що відомо про майбутні вибори?
Джей Ді Венс зазначив, що не хоче наразі думати про участь у виборах та зосереджений на виконанні своїх обов'язків. За його словами, обговорювати подальшу політичну кар'єру можна буде у 2027 році.
Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, не балотуватиметься на третій президентський термін, хоча раніше не відкидав такої можливості. Попри заборону 22-ї поправки обіймати посаду президента понад два рази, він і його союзники розглядають, як це можна обійти.
Американський громадський і політичний діяч Юрій Рашкін сказав в коментарі 24 Каналу, що рівень підтримки Трампа знизився та становить близько 37%. Водночас серед республіканців є віддані виборці, які готові підтримати його знову.