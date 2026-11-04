Трамп потянул их на дно: почему республиканцы проигрывают выборы в США

Об этом в эфире 24 Канала рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, Соединенные Штаты накрыла настоящая "синяя волна".

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Поражение для Трампа

Как подчеркнул Ус, главной причиной такого поражения республиканцев стала политика Дональда Трампа, который фактически подчинил партию своему движению MAGA.

Ошибка была допущена во время праймериз, когда выбрали Трампа, а не Ники Хейли. Сейчас последствия ощутили на себе даже Брайан Фицпатрик и другие республиканцы, проигравшие выборы. Трамп привел их к такому результату– отметил Ус.

Среди неприятных новостей для Украины – поражение конгрессмена Брайана Фицпатрика, который был одним из самых ярых сторонников Киева. В то же время эксперт отметил, что Украине сейчас важно выждать до 3 января, когда новый состав Конгресса официально приступит к работе, и не поддаваться давлению действующей администрации Трампа.

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Рост влияния левого крыла и социалистов в рядах Демократической партии также создает новые вызовы. Аналитик отметил, что крайне левые политики могут меньше заботиться о поддержке Украины и искать поводы для нормализации отношений с РФ.

Добавим, что сторонники Трампа проиграли даже в традиционно республиканских штатах, в частности, уступили сенаторские места в Техасе впервые за почти сорок лет.