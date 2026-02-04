Республиканцы что-то знают, – политолог назвал признаки политического краха Трампа

В штате Техас, где обычно голосуют за республиканцев, на выборах в Сенат победу одержал демократ. Это можно воспринимать как один из индикаторов того, что политику Дональда Трампа не поддерживают.

Таким мнением с 24 Каналом поделился политолог Петр Олещук, отметив, что сам по себе этот факт можно было бы списать на случайность. Но на выборах мэра Майами также победила кандидат от Демократической партии.

К чему готовятся республиканцы?

Впрочем, самым большим индикатором проблем является массовый отказ конгрессменов-республиканцев от баллотирования на следующий срок. Стоит заметить, что выборы в Сенат состоятся в ноябре 2026 года и решение американского президента будут иметь влияние на их ход.

Очевидно, они что-то знают и просто не хотят идти на выборы, чтобы их проиграть. Ведь лучше уйти не из-за проигрыша, а "усталости от политики", "потребность в отдыхе". Поражение будет выглядеть значительно хуже,

– подчеркнул Петр Олещук.

Поэтому победы демократов являются индикатором проблем. Интересно, как республиканцы будут выходить из этой ситуации. Многие говорят, что Трамп будет вынужден начать войну с Ираном для того, чтобы "перекрыть" все информационные скандалы.

Обратите внимание! Готовясь к выборам, Трамп собирает огромные финансовые резервы. Он боится, что после 3 ноября республиканцы потеряют контроль над Конгрессом. Всего уже в декабре 2025 года политические комитеты Трампа и Национальный комитет Республиканской партии собрали 483 миллиона долларов. Это почти втрое больше, чем накопили демократы.

