Об этом в эфире 24 Канала говорили с доктором философии и политическим экспертом Андреем Городницким. В свое время, в начале 2021 года, сторонники Трампа уже штурмовали Капитолий из-за его поражения на выборах президента США.

Может ли повториться такой сценарий?

По словам Городницкого, американские правоохранители осознают, что такой риск существует. Там готовятся к различным сценариям. И реакция явно будет лучше, чем во время событий 2021 года.

Во время инаугурации Трампа правоохранители перекрывали огромные кварталы. Казалось, что на улицах буквально находилось несколько десятков тысяч полицейских.

Гипотетически Трамп может призвать своих радикальных сторонников к действиям, закинуть месседж о штурме Белого дома. Это вполне возможно, но шансы здесь не очень высоки. Дважды такой ход провернуть будет очень сложно,

– отметил Городницкий.

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Добавим, политолог Александр Леонов подчеркнул, что политика Трампа фактически ведет республиканцев к катастрофе. В настоящее время, согласно прогнозам, демократы могут получить большинство в обеих палатах Конгресса. Даже в традиционно республиканском штате Техас опросы фиксируют преимущество кандидата-демократа.