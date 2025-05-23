Президентские выборы в Польше: соцопросы раскрыли фаворита во втором туре

Во втором туре президентской гонки по соцопросам лидирует Кароль Навроцкий. Он обещал не поддержать вступление Украины в НАТО.

Об этом свидетельствует соцопрос Opinia24. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TVN24.

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Кто лидирует на президентской гонке в Польше

Намерение голосовать на выборах, согласно соцопросам, имеют 80% респондентов. Из них 62% ответили "безусловно да", а 18% - "скорее да".

12% голосовать не планируют: 8% – "точно", 4% – "скорее всего" не будут. Остальные еще не определились.

Сейчас по соцопросам лидирует Кароль Навроцкий, имеющий 47% поддержки, за его оппонента Рафала Тшасковского голосовать планируют 45% опрошенных. 8% пока затрудняются с ответом.

Напомним, Кароль Навроцкий подписал соглашение с ультраправой "Конфедерацией" из 8 пунктов. Один из них предусматривает категорический отказ ратифицировать вступление Украины в НАТО. Также там говорится об отказе отправлять в Украину польских миротворцев.

Кандидат Менцен, не прошедший во второй тур обращался к обоим – Навроцкого и действующего мэра Варшавы Рафала Тшасковского – с требованием подписать документ, чтобы заручиться поддержкой избирателей его политической силы. Навроцкий без колебаний согласился.