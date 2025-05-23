Про це свідчить соцопитування Opinia24. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на TVN24.

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Хто лідирує на президентських перегонах у Польщі

Намір голосувати на виборах, згідно з соцопитуваннями, мають 80% респондентів. З них 62% відповіли "безумовно так", а 18% - "скоріше так".

12% голосувати не планують: 8% – "точно", 4% – "швидше за все" не будуть. Решта ще не визначилися.

Наразі за соцопитуванням лідирує Кароль Навроцький, що має 47% підтримки, за його опонента Рафала Тшасковського голосувати планують 45% опитаних. 8% ще вагаються з відповіддю.

Нагадаємо, Кароль Навроцький підписав угоду з ультраправою "Конфедерацією" з 8 пунктів. Один з них передбачає категоричну відмову ратифікувати вступ України до НАТО. Також там йдеться про відмову відправляти до України польських миротворців.

Кандидат Менцен, що не пройшов у другий тур звертався до обох – Навроцького та чинного мера Варшави Рафала Тшасковського – із вимогою підписати документ, щоб заручитися підтримкою виборців його політичної сили. Навроцький без вагань погодився.