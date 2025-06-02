Выборы в Польше: подсчитано более 99% участков, Навроцкий побеждает

В Польше 1 июня прошел второй тур президентских выборов. В нем соревновались проукраинский и проевропейский кандидат Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий, известный своими антиукраинскими заявлениями.

Сначала по данным экзитполов лидировал Тшасковский, однако позже ситуация кардинально изменилась. Навроцкий вырвался вперед, и теперь он станет президентом Польши, передает 24 Канал.

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Навроцкий побеждает

На 05:00 национальная избирательная комиссия Польши подсчитала голоса с 99,3% избирательных участков. Директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий, поддерживаемый оппозиционной партией "Право и Справедливость", получил 51,1% голосов.

Мэра Варшавы Рафала Тшасковского поддержали 48,9% избирателей. Шансов у него догнать оппонента уже не осталось.

По состоянию на 06:26 были подсчитаны голоса из всех 32143 избирательных участков. Навроцкий опередил Тшасковского на менее одного процента голосов. У Навроцкого – 50,89 процента поддержки, а у Тшасковского – 49, 11 процента.

Напомним, что новый президент Польши строил свою предвыборную кампанию на исторических претензиях к Украине. Он активно пиарился на популярной в Польше искусственно раздутой теме эксгумаций жертв Волынской трагедии, заявляя, что Украине не место в ЕС и НАТО.

Так, он пообещал не поддерживать вступление Украины в НАТО, подписав соглашение с ультраправой "Конфедерацией" в обмен на ее поддержку во втором туре.

Во время дебатов оба кандидата поспорили из-за Украины. Навроцкому вспомнили его визит в Москву в 2018 году. Также Тшасковский назвал его риторику "НАТО без Украины" подобной Путину. Навроцкий оправдовался, что, мол, Россия до сих пор его преследует. Отметим, что в феврале 2024 года он был объявлен россиянами в розыск на основании того, чтобы был участником демонтажа памятника советским солдатам.

К слову, президент Зеленский ранее ответил на заявление Навроцкого о том, что тот не видит Украину в ЕС или НАТО из-за нерешенных исторических вопросов.

Украинский лидер заявил, что без Украины в ЕС и НАТО война придет в Польшу и посоветовал Навроцкому готовиться к защите Польши уже сейчас.