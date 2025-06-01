Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные экзитпола центра Ipsos для телеканала TVP, а также Onet.

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Что известно о результатах экзитполов выборов в Польше

Согласно данным экзитпола Ipsos, объявленными сразу после закрытия избирательных участков, Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий получили почти одинаковое количество голосов.

Действующего мэра Варшавы, по предварительным данным, поддерживают 50,3% респондентов, тогда как кандидата, за которого выступает партия "Право и Справедливость", выбрали 49,7%.

Разница находится в пределах статистической погрешности, а это означает, что пока невозможно четко определить победителя. Это один из самых равных результатов в истории президентских выборов в Польше.

После полуночи должны появиться уточненные данные экзитпола. Официальные же результаты выборов, по данным Государственной избирательной комиссии Польши, могут быть объявлены 2 июня, примерно после обеда.

Рафал Тшасковский, комментируя результаты экзитполов уже успел заявить о своей победе на выборах президента. Он поблагодарил свою семью, друзьям и всем полякам за отданные ему голоса, подчеркнув, что каждый из них был очень важным.

Кароль Навроцкий, свою очередь, сказал, что "мы победим сегодня вечером, разница такая минимальная". Кроме того, политик заявил, что верит, что завтра "мы все проснемся с президентом Каролем Навроцким, который сплотит Польшу, разделенную пополам".

К слову, в первом туре выборов президента Польши Рафал Тшасковский получил больше всего голосов с результатом 31,36%. Кароль Навроцкий, свою очередь, получил 29,54% голосов и стал вторым по результатам гонки.