Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані екзитполу центру Ipsos для телеканалу TVP, а також Onet.

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Що відомо про результати екзитполів виборів у Польщі

Згідно з даними екзитполу Ipsos, оголошеними одразу після закриття виборчих дільниць, Рафал Тшасковський та Кароль Навроцький отримали майже однакову кількість голосів.

Чинного мера Варшави, за попередніми даними, підтримують 50,3% респондентів, тоді як кандидата, за якого виступає партія "Право і Справедливість", обрали 49,7%.

Різниця знаходиться в межах статистичної похибки, а це означає, що наразі неможливо чітко визначити переможця. Це один з найбільш рівних результатів в історії президентських виборів у Польщі.

Після опівночі мають з'явитися уточнені дані екзитполу. Офіційні ж результати виборів, за даними Державної виборчої комісії Польщі, можуть бути оголошені 2 червня, приблизно після обіду.

Рафал Тшасковський, коментуючи результати екзитполів уже встиг заявити про свою перемогу на виборах президента. Він подякував своїй родині, друзям та всім полякам за віддані йому голоси, підкресливши, що кожен з них був дуже важливим.

Кароль Навроцький, своєю чергою, сказав, що "ми переможемо сьогодні ввечері, різниця така мінімальна". Окрім того, політик заявив, що вірить, що завтра "ми всі прокинемося з президентом Каролем Навроцьким, який згуртує Польщу, розділену навпіл".

До слова, у першому турі виборів президента Польщі Рафал Тшасковський отримав найбільше голосів з результатом 31,36%. Кароль Навроцький, своєю чергою, отримав 29,54% голосів та став другим за результатами перегонів.