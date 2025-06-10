Трамп показал незащищенность системы США: как ему удалось выиграть выборы

Дональд Трамп смог "хакнуть" систему сдерживания и противовесов в США. Если это продолжится, то Штаты могут ждать непростые времена.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян, отметив, что Соединенные Штаты фактически потеряли систему рычагов сдерживания и противовесов, когда к власти пришел Дональд Трамп. Его вторая победа на выборах продемонстрировала, что работу над ошибками в США не провели.

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Что может быть дальше с США

Как отметил Саакян, в каждой демократии есть институты, которые ее защищают. Но Трамп смог обойти различные системы сдерживания и противовесов внутри самой Республиканской партии и США в целом. Он конвертировал популистскую поддержку общества.

В Штатах всегда побеждала одна партия, а другая была в меньшинстве. Такого понятия как "коалиция" нет во многих странах с устойчивой демократией. Но есть проблема, когда одна политическая команда взламывает государственный аппарат. Она буквально "хакает" его и захватывает. А монополия власти абсолютно развращает,

– отметил Саакян.

Когда право меньшинства не имеет защиты перед "диктатурой" большинства, тогда демократия начинает "барахлить". И важно, чтобы в Соединенных Штатах этого не произошло.

Держим кулачки, чтобы американский deep state таки смог с этим справиться, выиграл для себя время, чтобы проработать эти проблемы и не допустить их на следующий электоральный цикл. Иначе Штаты будут ожидать очень серьезные, жесткие годы политических мытарств,

– подчеркнул Саакян.

Добавим, недавно в Калифорнии вспыхнули протесты из-за депортации мигрантов. Трамп отправил туда 2000 бойцов Нацгвардии, что вызвало дополнительное напряжение. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом противостоит действиям президента США, обвиняя его в ухудшении ситуации. Штат уже подал в суд на Трампа из-за, по их мнению, незаконного развертывания войск без согласия губернатора.