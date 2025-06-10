Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян, зауваживши, що Сполучені Штати фактично втратили систему важелів стримування та противаг, коли до влади прийшов Дональд Трамп. Його друга перемога на виборах продемонструвала, що роботу над помилками у США не провели.

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Що може бути далі зі США

Як наголосив Саакян, у кожній демократії є інституції, які її захищають. Але Трамп зміг обійти різні системи стримування та противаг всередині самої Республіканської партії та США загалом. Він конвертував популістичну підтримку суспільства.

У Штатах завжди перемагала одна партія, а інша була в меншості. Такого поняття як "коаліція" немає в багатьох країн зі сталою демократією. Але є проблема, коли одна політична команда зламує державний апарат. Вона буквально "хакає" його і захоплює. А монополія влади абсолютно розбещує,

– зазначив Саакян.

Коли право меншості не має захисту перед "диктатурою" більшості, тоді демократія починає "барахлити". І важливо, щоб у Сполучених Штатах цього не сталося.

Тримаємо кулачки, щоб американський deep state таки зміг дати цьому раду, виграв для себе час, щоб пропрацювати ці проблеми і не допустити їх на наступний електоральний цикл. Інакше на Штати чекатимуть дуже серйозні, жорсткі роки політичних поневірянь,

– підкреслив Саакян.

Додамо, нещодавно у Каліфорнії спалахнули протести через депортацію мігрантів. Трамп відправив туди 2000 бійців Нацгвардії, що спричинило додаткове напруження. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом протистоїть діям президента США, звинувачуючи його у погіршенні ситуації. Штат вже подав в суд на Трампа через, на їхню думку, незаконне розгортання військ без згоди губернатора.