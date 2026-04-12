Бьют рекорды: на выборах в Венгрии стремительно растет явка

По состоянию на 11:00 явка на парламентских выборах в Венгрии достигла 37,98%, существенно превысив показатели предыдущего голосования. Активность избирателей с самого утра демонстрирует высокий интерес к выборам.

Ожидается, что процент явки избирателей будет расти. Об этом сообщает Telex.

Что известно о явке на выборах в Венгрии?

Явка избирателей на парламентских выборах в Венгрии по состоянию на 11:00 достигла 37,98%, что значительно превышает показатели предыдущих выборов. Еще в 7:00 утра участие в голосовании приняли 3,46% избирателей – почти вдвое больше, чем в 2022 году, когда этот показатель составлял 1,8%. Уже через два часа явка выросла до 16,89%, что примерно на 6% больше, чем четыре года назад (10,31%).

Напомним, что оба ключевых кандидата – действующий премьер-министр Виктор Орбан и лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр – уже приняли участие в голосовании. Накануне во время финальных предвыборных выступлений оба политика выразили уверенность в собственной победе. В то же время Орбан отметил, что готов поздравить оппонента в случае его победы

Также стоит отметить, что всего на территории Венгрии работает 10 тысяч, которые ожидают 7,5 миллиона избирателей.

