Праздник демократии, – Мадьяр дал первый комментарий после выборов в Венгрии

В 19:00 в Венгрии закрылись избирательные участки. Оппозиция уверена в своей победе.

Сейчас идет подсчет голосов. Лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что настроен оптимистично. Об этом пишет Telex.

Как Мадьяр прокомментировал выборы в Венгрии?

Главный соперник Орбана рассказал, что видел свежие опросы и данные по явке. Они являются обнадеживающими.

Политик отметил, что высокая явка означает несколько вещей, в частности то, что большинство венгров осознало, насколько важны нынешние выборы.

"Это праздник демократии", – так Мадьяр оценил нынешние парламентские выборы.

К слову, последние социологические опросы указывают на то, что партия "Тиса" Петера Мадяра должна опережать правящую партию "Фидес" на 17%.

Исследования, проведены 21 социологическим центром с 8 по 11 апреля, показывают следующие результаты: "Тиса" может получить около 55% голосов, тогда как "Фидес" – около 38%.

Если эти прогнозы оправдаются, "Тиса" получит примерно 132 места из 199 в парламенте Венгрии. Партия "Наша Батькивщина" может набрать около 5% и также пройти в парламент, тогда как другие политические силы, вероятно, не преодолеют проходной барьер.

