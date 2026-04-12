Лидеры Сербии, Словакии и Чехии поддержали Орбана накануне выборов в Венгрии
- Александар Вучич, Роберт Фицо и Андрей Бабиш выразили поддержку Виктору Орбану накануне выборов в Венгрии.
- Вучич поблагодарил Орбана за "дружбу между сербами и венграми", Фицо назвал его "защитником национальных интересов", а Бабиш отметил его "борьбу за сильную Европу".
Президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер Чехии Андрей Бабиш высказались о парламентских выборах в Венгрии. Политики поддержали своего венгерского коллегу Виктора Орбана.
Свою позицию Александар Вучич выразил в своем инстаграме, Роберт Фицо – в соцсети Х, а слова Андрея Бабиша цитирует агентство Reuters.
Какие слова поддержки Орбану написали Вучич, Фицо и Бабиш?
Александар Вучич заявил, что "каким бы ни был результат" выборов в Венгрии, он поддерживает Орбана и благодарит его "за все".
Я не знаю, победит ли Виктор Орбан, или проиграет. Я знаю только то, что бесконечно благодарен ему за дружбу между сербами и венграми. Мы, сербы, другие, потому что даже если ты проиграешь, мы будем тебе вечно благодарны,
– отметил президент Сербии.
Роберт Фицо написал в соцсети Х, что желает Орбану достичь всех его политических целей, а также назвал венгерского премьера "решительным защитником национальных интересов своей страны".
"Желаю Виктору Орбану, чтобы все его политические цели были реализованы на парламентских выборах. За свою долгую политическую карьеру я никогда не встречал такого решительного защитника суверенитета и национальных интересов своей страны, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан", – подчеркнул премьер Словакии.
Андрей Бабиш также поддержал Орбана перед выборами и заявил, что премьер Венгрии "всегда боролся за Европу, построенную на мире".
Он (Виктор Орбан – 24 Канал) всегда боролся за более сильную Европу, построенную на мире, суверенных нациях, суверенных государствах-членах и конкурентоспособности. В неспокойные времена выбор стабильности и проверенного лидерства имеет значение больше, чем когда-либо,
– говорит Бабиш.
Как началось голосование на парламентских выборах в Венгрии?
В Венгрии 12 апреля стартовали парламентские выборы. Голосование началось на более 10 тысячах участков в 6:00 утра по местному времени.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава оппозиции Петер Мадьяр уже отдали свои голоса министр иностранных дел Петер Сийярто также проголосовал и поддержал партию нынешнего премьера Венгрии – "Фидес".
Интересно, что за рубежом голосование уже частично завершилось, в частности, на американском континенте активность была высокой. Ожидается, что первые предварительные результаты появятся после закрытия избирательных участков в Венгрии, а окончательный подсчет голосов ожидается уже поздно вечером в воскресенье.