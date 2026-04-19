В Венгрии завершили подсчет голосов: сколько мандатов смогла получить "Тиса"
Оппозиционная партия Тиса получила конституционное большинство на парламентских выборах в Венгрии. Ее лидер Петер Мадьяр получил мандат на формирование нового правительства.
По результатам окончательного подсчета голосов на парламентских выборах в Венгрии оппозиционная "Тиса" получила 141 мандат, что обеспечивает ей конституционное большинство в парламенте. Об этом сообщает Atlatszo.
Что известно об окончательных результатах выборов в Венгрии?
Подсчет голосов был завершен 18 апреля – учтены как "почтовые" бюллетени, так и голоса избирателей за рубежом. Такая продолжительность подсчета является типичной для страны, хотя в этом году процесс завершили в кратчайшие предусмотренные законом сроки. Оппозиционная партия "Тиса" получила 141 мандат.
Лидер партии Петер Мадяр назвал результат "беспрецедентным мандатом" и заявил о готовности формировать правительство уже в середине мая. По его словам, новая власть должна ежедневно доказывать доверие избирателей.
Партия еще действующего премьера Виктор Орбан "Фидес" получила 52 мандата, тогда как ультраправая "Ми Хазанк" - шесть.
Справочно. Конституционное большинство дает команде Мадьяра возможность менять законодательство и даже Конституцию. Среди приоритетов нового правительства – разблокирование финансирования от ЕС, которое является критически важным для экономики страны.
Ожидается, что новый премьер официально вступит в должность в начале мая после завершения всех формальных процедур.
Важно! Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок объяснил 24 Каналу, что победа Петера Мадьяра может изменить политические отношения между Европой и Украиной. Мадьяр намекает на зависимость от российской нефти и газа, однако не может отказаться от сотрудничества с ЕС.
Как мир реагирует на поражение Орбана после объявления результатов выборов в Венгрии?
Сразу после объявления предварительных результатов Виктор Орбан впервые выступил с заявлением после поражения на выборах, признав, что партия "Фидес" проиграла. Орбан объявил о планах на внутренние изменения в партии и проведение заседания исполнительного комитета 28 апреля.
Впоследствии в интервью Орбан еще раз признал поражение на выборах, отметив, что чувствует боль и пустоту. Орбан заявил, что не оставляет политику и планирует обновление партии "Фидес", которая переходит в оппозицию.
Трамп заявил, что не переживает из-за поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии и положительно оценил будущего премьер-министра. Он отметил, что Мадьяр имеет схожие взгляды на иммиграцию и политический бэкграунд, поэтому президент США считает его хорошим выбором для премьерства.