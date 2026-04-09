"Это лицемерие": Германия раскритиковала Венса из-за поездки в Венгрию перед выборами
- Германия обвинила вице-президента США Джея Ди Вэнса во вмешательстве в выборы в Венгрии из-за его визита в Будапешт.
- Правительство Германии назвало обвинения Вэнса в адрес ЕС безосновательными, считая, что именно его визит подрывает нейтральность.
В Берлине заявили, что визит вице-президента США Джея Ди Венса в Будапешт перед выборами выглядит как попытка повлиять на голосование. Правительство Германии обвинило его в двойных стандартах и лицемерии.
Правительство Германии резко раскритиковало вице-президента США Джея Ди Венса после его визита в Венгрию накануне выборов. Об этом пишет Politico.
Что сказали в Германии о визите Венса в Венгрию?
В Берлине считают, что такая поездка может выглядеть как попытка повлиять на избирательный процесс. Заместитель спикера правительства Себастьян Гилле заявил, что обвинения Венса в адрес ЕС относительно вмешательства являются безосновательными. По его словам, именно визит американского политика в Будапешт ставит под сомнение нейтральность.
Напомним, что во время поездки Вэнс выступил вместе с премьером Виктором Орбаном и раскритиковал Брюссель, обвинив ЕС в давлении на Венгрию. Он назвал действия европейских институтов примером иностранного вмешательства.
Обратите внимание! Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что результаты выборов в Венгрии будут иметь большое влияние не только на Европу, но и на Россию. Кремль активно вмешивается в венгерские выборы, чтобы сохранить свое влияние в Центральной Европе, и может прибегнуть к провокациям, чтобы помочь Орбану. Политолог также объяснил, что Виктор Орбан может ввести чрезвычайное положение и перенести выборы в Венгрии, или обжаловать их результаты, что приведет к политическому кризису.
Выборы в Венгрии: что нужно знать?
Парламентские выборы в Венгрии 2026 года назначены на 12 апреля. Граждане будут выбирать новый состав Национальной ассамблеи. Это будет уже десятое голосование такого уровня с 1990 года.
Ожидаемые парламентские выборы в Венгрии противопоставят действующего премьер-министра Виктора Орбана из партии "Фидес", который руководит страной уже 16 лет, и оппозиционную партию "Тиса" под руководством Петера Мадьяра. Опросы свидетельствуют о росте популярности Мадьяра и повышенных шансах оппозиции на успех.
Напомним, что Дональд Трамп выразил свою поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану во время его митинга. Трамп заявил, что является большим поклонником Орбана и Соединенные Штаты полностью его поддерживают.