Что происходит в Британии, как правые популисты победили на местных выборах и чем это грозит

Великобритания переваривает и осознает результаты недавних местных выборов, где уверенную победу одержали правые популисты из партии Reform UK. 24 Канал объясняет причину этого успеха.

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Правая революция в депрессивной периферии

1 мая 2025 года в Великобритании состоялись местные выборы. Они разрушили традиционный и давно устоявшийся порядок и стали триумфом для "третьей силы" в лице партии эксцентричного Найджела Фараджа Reform UK. Эта политсила обошла британские классические партии – Лейбористов (левоцентристов) и Консерваторов (правоцентристов), которые финишировали вторыми и третьими соответственно.

"Реформисты" победили в 10 из 23 муниципалитетов, получив там большинство. Всего же партия Фараджа получила 677 из 1641 мест.

Кроме того, Reform UK победила на двух выборах мэров, представители политсилы стали городскими председателями в Галле и Большом Линкольншире.

Ну а главным успехом Reform UK стала победа в битве за место в британский парламент на дополнительных выборах, где судьбу победителя определила разница в 6 голосов. Именно такое преимущество получила "реформистка" Сара Почин в избирательном округе Ранкорн и Гэлсби.

При чем там было настоящее шоу с ручным пересчетом, скандалами и беспрецедентным общенациональным вниманием. Возможно, даже большим, чем к очередному кулинарно-садовому шоу герцогини Сассекской.



Найджел Фарадж и Сара Почин / фото Getty

Стоит ли волноваться из-за местных выборов в Британии

На самом деле – нет, потому что выборы проходили только в 23 муниципалитетах, которых в Соединенном Королевстве вообще-то 317. То есть имеем дело с незначительной частью органов британского местного самоуправления.

При этом выборы проходили в основном в северных и северо-западных районах страны – тех самых стереотипных депрессивных постиндустриальных регионах, известных нам из британских сериалов (тех самых, где хтонь, а также постоянная сырость и дожди). В то же время результаты в крупных агломерациях могут существенно отличаться.

Кроме того, система власти в Королевстве дает муниципалитетам довольно ограниченную власть, которая в основном сосредоточена в практическом измерении, тогда как политикой в классическом понимании занимается Лондон. Таким образом, пост советника и даже мэра в глубинке – это медийная победа, но не стоит ее переоценивать.

Поэтому снятие украинских флагов над мэриями городов, где победили "реформисты" – это буквально единственная возможная шпилька, на которую способны победители выборов. Они никак не повлияют на курс правительства в поддержку Украины.

Не стоит ломать руки и от победы на дополнительных выборах в парламент, потому что они стали возможными только из-за скандального казуса: год назад в округе Ранкорн и Гэлсби уверенно победили лейбористы, но их представитель Майк Эймсбери был дисквалифицирован из-за такой совсем не парламентской привычки, как мордобой.

Эта победа позволила увеличить фракцию Reform UK в парламенте на 25%, до 5 "штыков". Всего же Палата общин, напомним, насчитывает 650 депутатов. При этом даже эта группа неоднородна и имеет "свои подводные камни", о которых расскажем чуть дальше.

Фракция правых популистов очень медийная, но она не влияет на принятие решений в Вестминстерском дворце. Фактически "реформисты" способны только на демарши, которые будут громкими благодаря СМИ и соцсетям, но не будут иметь практического значения. Ситуацию могли бы изменить новые выборы, но они состоятся не раньше 2029 года, поэтому на власть и право принимать судьбоносные решения Найджелу Фараджу и компании надеяться пока не стоит.

Большие партии в кризисе: что происходит с Британией

Но почему тогда британские СМИ подняли такую мощную моральную панику, если нечего волноваться?

На самом деле оснований для волнения немало, просто они имеют некий отложенный эффект. Следующие парламентские выборы в Королевстве – только через 4 года. И где-то столько у традиционных партий есть времени на исправление ситуации.

В Великобритании последние 80 лет сформировалась двухпартийная система, когда поочередно власть получают или Консерваторы (они же "тори"), или Лейбористы. Именно им избиратели доверяют свою судьбу и дают мандат на реформы и управление государством.



Фиксирует этот статус мажоритарная система, которая фактически не оставляет шансов не то что малым партиям, но и даже "третьей силе", делая ее третьей лишней. Поэтому сегодня та же партия Фараджа может иметь общенациональный рейтинг в 20 или более процентов, но все равно оставаться на периферии и радоваться фракции из 5 депутатов.

Но это только "сегодня", потому что традиционные партии в большом кризисе.

Сейчас уже год у власти Лейбористы, но премьеру Киру Стармеру не удается решить экономические проблемы страны.

Это объективно непросто, потому что мир вошел в турбулентную фазу, а к крупнейшей войне в Европе с 1945 года добавился фактор Трампа, который всеми силами пытается погрузить мир в экономический кризис невиданных масштабов. При этом у правительства Стармера хватает ошибок на внутренней арене, что существенно влияет на недовольство избирателей и приводит к падению рейтингов.

Консерваторы были властью долгие 14 лет, последние из которых запомнились лишь громкими фиаско и скандалами. Ковидные вечеринки любимца всех украинцев Бориса Джонсона, отчаянная попытка в формате блицкрига разрушить британскую экономику от Лиз Трасс и неспособность справиться со всем этим наследием от Риши Сунака – это то, чем запомнились тори.



Неудивительно, что на выборах 2024 года они потерпели разгромное поражение. В другие времена у тори был понятный путь – они бы получили время на анализ собственных ошибок и шанс все исправить на следующих выборах. Потому что существовала система, когда оппозиция, которой могли быть представители или тори, или лейбористов, гарантированно получала так называемые протестные голоса.

В настоящее же время они этой привилегии лишены и рискуют сами стать третьим лишним и повторить путь Либеральной партии (наследников "вигов") с британского политического Олимпа в небытие. Потому что теперь недовольные лейбористами голосуют не за тори, а за "реформистов".

С учетом этого местные выборы стали подтверждением гипотезы. В феврале 2025 года социология впервые показала, что Reform UK стала самой популярной политсилой в Соединенном Королевстве. Теперь же "реформисты" праздновали выборы на местных выборах. Да, только в ограниченном количестве муниципалитетов, но это срез общества и ориентир для всех остальных.

Показательным стало соревнование за пост мэра Линкольншира, который традиционно считался вотчиной "тори". Тем не менее скандальная беглянка из Консервативной партии и экс-министр образования Андреа Дженкинс, которая сейчас представляет партию Фараджа, победила здесь с большим отрывом.



Пожалуй, самое известное фото в политической карьере госпожи Дженкинс. Это 2022 год, она тогда была министром образования в правительстве Бориса Джонсона и так реагировала на неодобрительные крики избирателей на Даунинг Стрит / Скриншот

Этот факт заставил экспертов и аналитиков говорить о тектонических изменениях в британской политической системе, а именно: о том, что Reform UK "пришла по душу" консерваторов и, вполне вероятно, может оставить их на следующих выборах за бортом. Собственно, о том же самом говорит и сам основатель партии:

Мы пережили самый сейсмический момент в британской политике, который когда-либо видели. Мы заменили Консервативную партию и стали главной оппозицией. Теперь именно мы заменим Кира Стармера.

Что такое Reform UK и кто такой Найджел Фарадж

Партия Reform UK – это и есть Найджел Фарадж. Точнее, так было до 2025 года. Господина Фараджа часто называют британским Трампом, но это не совсем верно, потому что этот джентльмен был Трампом еще задолго до того, как Трамп додумался перепрыгнуть из Демократической партии в Республиканскую и осуществить рейдерский захват последней.



Фарадж с Дональдом Трампом 12 ноября / Фото Nigel_Farage / Twitter

Сейчас Фараджу 61 год, это довольно остроумный и харизматичный, но стереотипный британский джентльмен в твидовом костюме и с постоянной сигаретой.

Он в политике с начала 1990-х, если не раньше. Фарадж – представитель британской элиты, хотя и не имеет наследственных аристократических титулов, как условный Борис Джонсон. В 1980-е Найджел приумножил отцовский капитал на бирже, как довольно искусный брокер, а дальше связал свою жизнь с политической деятельностью.

Фарадж был членом Консервативной партии, но оставил ее из-за несогласия с курсом наследников Маргарет Тэтчер на евроинтеграцию. В последующие годы именно идея выхода Соединенного Королевства из ЕС станет краеугольным камнем идей Фараджа, а сам он получит неформальный статус идеолога брекзита.

Долгое время он был откровенным маргиналом, а его максимальная аудитория никогда не была больше паба, где собираются выпить пинту-другую в конце тяжелого дня. Ситуацию изменило появление соцсетей, которые неожиданно стали точкой сбора для маргиналов и помогли им осознать собственное количество. Новый подарок судьбы Найджелу Фараджу и его сторонникам сделало правительство Дэвида Кэмерона, который решил одержать победу в "маленькой победоносной войне" и объявил референдум о выходе Великобритании из ЕС.



Его результаты стали триумфом Фараджа и шоком для всего мира, а еще – проложили путь к успеху для популистов во всем мире.

После брекзита Фарадж объявил о выходе на политическую пенсию, ведь его мечта осуществилась, но впоследствии передумал и в 2018 году основал свою карманную партию Reform UK (то есть "Реформируй Соединенное Королевство" – 24 Канал), с которой принялся формировать новую политическую повестку дня.

Его предложения были просты, а главной мишенью стала миграция. Именно она, по убеждению Фараджа и его сторонников, является главной причиной всех бед и проблем страны.

Поскольку "реформисты" ни за что не отвечали, а только критиковали власть, их популярность только росла, в лучших традициях глобального тренда, известного как "правый поворот". Фарадж стал звездой соцсетей (сейчас в его довольно спокойном аккаунте в тиктоке более 1 миллиона подписчиков) и желтой прессы. Каждое его заявление или выходка становилась вирусной, а скандалы не только не "хоронили" политическую карьеру, а лишь увеличивали популярность.

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В 2024 году Фарадж и Reform UK одержали первую победу на выборах, став парламентской партией. В феврале 2025-го "реформисты" впервые стали самой популярной партией страны, согласно данным социологии.

Что не так с "реформистами" Фараджа и при чем тут Маск

А теперь поговорим о "подводных течениях" во фракции и партии Reform UK, которые упоминались выше. И здесь стоит вспомнить о США.

Для Трампа и трампистов Найджел Фарадж долгое время был образцом для подражания и иногда даже иконой. Возможно, даже больше куда более успешного венгерского коллеги Виктора Орбана, потому что тот правит в стране, о которой Трамп не знает и постоянно путает с Турцией, зато Великобритания – это крепко и солидно. Сам Фарадж этим активно пользовался и не менее активно свою популярность в Америке монетизировал.

После победы Трампа на выборах он надеялся получить еще больше внимания, но все пошло не по его плану, потому что самопровозглашенным "куратором" британских правых популистов (как и их коллег в Германии, Румынии и Франции) стал Илон Маск, который объявил в соцсетях войну британскому правительству и начал против него мощную информационную атаку. Он публично поддержал Reform UK, пообещав миллионы фунтов финансирования, но в своих лучших традициях попытался отстранить Фараджа от руководства партии, будто это какой-то твитер.

Из-за этого во фракции Reform UK в парламенте, которая тогда насчитывала 4 человека, в марте 2025 года произошел раскол. Его возглавил ставленник Маска Руперт Лоу, известный многочисленными скандалами еще со времен, когда возглавлял клуб местной Премьер-лиги "Саутгемптон". Но Фарадж, который замкнул на себе все процессы в партии, довольно легко победил внутренние распри и отстоял свои позиции. А вот позиции Маска в Великобритании и всей Европе существенно обвалились и сейчас сожжение или раздавливание танком "теслы" на британских островах уже стало чуть ли не правилом хорошего тона.



Найджел Фарадж и Руперт Лоу (справа) / Фото PA Media

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Именно через призму противостояния с Илоном Маском стоит рассматривать проукраинские заявления Фараджа и не слишком им радоваться, помня, что перед нами тот же популист, просто в немного необычных обстоятельствах.

Сейчас Фарадж и его политсила находятся на пике, но дотянуться до власти будет непросто. До больших выборов, напомним, несколько лет. Ровно столько есть у Лейбористов, чтобы исправить ситуацию и решить проблемы избирателей. Ровно то же время на то, чтобы пересобрать или даже переизобрести себя заново, есть у Кеми Баденок и Консерваторов.

Кроме того, эти годы – также и проверка для самой Reform UK, потому что они теперь, хоть и местная, но власть. Да, это только 10 муниципалитетов и 2 кресла мэра, но сейчас к ним будет приковано особое внимание всего государства. Выдержат ли проверку "медными трубами" и реальными делами популисты, для которых ранее едва ли не единственным средством решения проблем было тыканье средних пальцев (так делала госпожа избранная мэр Линкольншира Андреа Дженкинс, когда была министром образования).

Сейчас же эта стратегия может быть приемлема в соцсетях для фанатов, но не для избирателей, которые хотят увидеть как "простые решения" становятся реальностью.