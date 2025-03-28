Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico. По его мнению, окончательный результат мирных переговоров не может быть победой российской стороны.

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Что заявил Фарадж

Найджел Фарадж похвалил стремление США к достижению мира в Украине. В то же время политик отметил, что нельзя "иметь мир, который превратит Путина в победителя". По его словам, он пока "не согласился бы на 100% с тем, где сейчас находится" команда Трампа.

В то же время он добавил, что хочет мирного соглашения между Россией и Украиной. Найджел Фарадж также предположил, что за кулисами российской стороны могут происходить "вещи, о которых мы не знаем", но в настоящее время мирные переговоры "вызывают беспокойство".

Конечно, все хотят мирного соглашения, но оно должно быть справедливым. В настоящее время кажется, что Россия получает слишком много,

– заявил он.

К слову, недавно Politico сообщало, что Дональд Трамп, стремясь завершить войну России против Украины, отдал Кремлю "козыри", которыми Украина могла давить на Россию. Он применил максимальное давление на Украину, поставил под сомнение ее суверенитет и тому подобное.