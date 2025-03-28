Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico. На його думку, остаточний результат мирних переговорів не може бути перемогою російської сторони.

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Що заявив Фарадж

Найджел Фарадж похвалив прагнення США до досягнення миру в Україні. Водночас політик наголосив, що не можна "мати мир, який перетворить Путіна на переможця". За його словами, він наразі "не погодився б на 100% із тим, де зараз перебуває" команда Трампа.

Водночас він додав, що хоче мирної угоди між Росією та Україною. Найджел Фарадж також припустив, що за лаштунками російської сторони можуть відбуватися "речі, про які ми не знаємо", але на цей час мирні перемовини "викликають занепокоєння".

Звичайно, усі хочуть мирної угоди, але вона має бути справедливою. На цей час здається, що Росія отримує занадто багато,

– заявив він.

До слова, нещодавно Politico повідомляло, що Дональд Трамп, прагнучи завершити війну Росії проти України, віддав Кремлю "козирі", якими Україна могла тиснути на Росію. Він застосував максимальний тиск на Україну, поставив під сумнів її суверенітет тощо.