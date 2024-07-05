О проходе партии Reform UK в Палату общин свидетельствуют итоги досрочных выборов в Британии. Стоит указать, что это первая успешная попытка Фараджа получить мандат. С 1994 года он ни разу не избирался в парламент, проиграв семь выборов.

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Правые популисты в парламенте Британии

Известно, что партия Reform UK, включая ее лидера, завоевала 4 мандата. Найджел Фарадж выиграл в своем округе Клектон на востоке Англии, который ранее представлял депутат от Консервативной партии. Его оппонент от консерваторов оказался на втором месте.

Лейбористское правительство будет в беде очень, очень быстро, и теперь мы будем нацелены на голоса лейбористов. Мы идем за лейбористами – не сомневайтесь в этом,

– написал он после победы.

Еще один представитель британских реформаторов Ли Андерсон одержал победу в избирательном округе Эшфилд близ Ноттингема на севере Англии. Впоследствии за этим последовало избрание еще двух депутатов от партии Фараджа.

Стоит указать, что недавно Найджел Фарадж заявил, что Запад "спровоцировал" Путина на вторжение в Украину расширением НАТО и ЕС. Кроме этого, он указывал, что восхищается Путиным как политическим игроком. Также из его уст звучали призывы к переговорам между сторонами.

Отметим, что выборы в Британии с 410 мандатами разгромно выиграли лейбористы. Консервативная партия, которая ранее сохраняла большинство, получила 131 мандат. Нынешний премьер Риши Сунак уже признал поражение. Вероятно, следующим премьер-министром Британии станет Кир Стармер.