Сделал хитрый ход: политолог назвал 3 причины, почему Орбан быстро признал поражение

В Венгрии прошли парламентские выборы. Виктор Орбан, который был у власти 16 лет, поздравил своего оппонента Петера Мадьяра с победой довольно быстро и мирно, хотя некоторые эксперты прогнозировали, что тот пойдет на деструктивные шаги, чтобы удержаться в своем кресле.

Политолог Игорь Рейтерович в разговоре с 24 Каналом высказал мнение, почему Орбан среагировал сдержанно и решил поздравить партию-победителя "Тису". По его словам, на это есть несколько причин.

Выборы в Венгрии: Орбан шокирован цифрами

Политолог считает, что Орбан не прибегнул к противоречивым шагам, потому что разрыв в голосах был существенный, поэтому манипулировать или затянуть подсчет было невозможно. После подсчета 98,62% голосов партия "Тиса" во главе с Мадяром получит 138 мест в парламенте (всего их там 199), а партия Орбана "Фидес" – 55.

Во-вторых, со слов Рейтеровича, для Виктора Орбана результаты голосования стали шоком. Он надеялся на другие цифры.

Когда он увидел, что все сыпется и все шаги, которые он делал (и Венса привезли, и Трамп записывал обращение), не сработали, то он решил по крайней мере сохранить лицо,

– отметил Рейтерович.

В таком поведении, как отметил политолог, может быть циничный расчет. Орбан теперь показывает себя как оппозиционера, который будет отстаивать интересы Венгрии.

"Он всегда может сказать, что за власть не цеплялся, ушел хорошо. Если через год начнет качать тему досрочных выборов, то будет ссылаться на это. Будет говорить, что его обвиняли в авторитаризме, а на самом деле он типа демократ", – озвучил политолог.

Ключевая третья причина реакции Орбана на свой проигрыш на выборах, по убеждению Рейтеровича, кроется в том, что накануне и после выборов на улицы Венгрии вышло большое количество людей. Говорится о сотнях тысяч граждан. Да и на такую высокую явку избирателей он не надеялся.

Он понял, что игра не стоит свеч, чтобы он сейчас не начал делать, это пойдет ему в "минус". Это хитрый ход: позвонил, поздравил, сказал, что будет дальше отстаивать интересы Венгрии. Он из политики никуда не делся. Возможно, такая передача власти теперь для него будет аргументом, если против него начнутся уголовные расследования,

– объяснил Рейтерович.

По словам политолога, Орбан точно считает себя лучшим политиком Венгрии, а поражение на выборах рассматривает как определенный перерыв.

Заметьте! Политолог Игорь Чаленко указал на то, что хотя Орбан и Мадьяр имели общее политическое прошлое, вместе входя в партию "Фидес", все-таки они имеют разные подходы. Поэтому он отметил, что это дает шанс надеяться, что теперь после победы Мадьяра на выборах диалог между Украиной и Венгрией улучшится.

